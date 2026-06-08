Recollida d’escombraries
Figueres implanta el nou contracte de residus: 38,7 milions, porta a porta al comerç i un miler de nous contenidors
El nou model després de 25 anys s'anirà desplegant de forma progressiva fins al mes de novembre
Figueres es posa en marxa per aplicar el nou servei de recollida d’escombraries després de 25 anys amb el mateix model. El desplegament començarà el 15 de juny amb una campanya informativa adreçada als comerços i s’allargarà fins al novembre, amb la implantació progressiva de la recollida porta a porta comercial i industrial, la renovació dels contenidors de la via pública amb un miler de nous i l’entrada en servei d’una nova flota de camions i maquinària.
El contracte, adjudicat a la unió d’empreses Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)-AREMA, té una durada de vuit anys i un import de 38.760.889 euros. La implantació es farà sota la nova imatge unificada Cuidem Figueres i combinarà reunions sectorials, campanyes de sensibilització i desplegament gradual dels nous sistemes de recollida.
La primera fase començarà a partir del 15 de juny, quan un equip d’informadors iniciarà visites als comerços del Rovell de l’Ou i del seu entorn per lliurar material informatiu, recollir les necessitats de cada establiment i resoldre dubtes. A partir de l’1 de juliol, s’ampliarà la recollida comercial porta a porta de paper i cartró, que fins ara només es feia al Rovell de l’Ou, cap a una segona anella del centre, amb zones com el carrer Nou i el seu entorn fins a la Rambla Nova o l’Eixample.
Al setembre, en aquest mateix àmbit, s’hi afegirà la recollida porta a porta d’envasos, que actualment no es duu a terme. També s’iniciarà la campanya informativa adreçada a la ciutadania, amb reunions amb entitats i barris, i es començarà la distribució dels cubells domèstics perquè cada domicili pugui separar la fracció orgànica.
Un miler de nous contenidors
El gran canvi a la via pública es produirà a partir de l’octubre, amb la instal·lació de més d’un miler de nous contenidors i l’estrena d’una vintena de vehicles, entre camions i furgonetes. Els contenidors incorporaran cinc fraccions —orgànica, resta, vidre, envasos i paper i cartró— i permetran implantar per primera vegada la recollida de l’orgànica a la ciutat. En 70 àrees també hi haurà espai per dipositar olis domèstics.
Retiraran contenidors soterrats
Els nous contenidors seran de càrrega lateral i permetran triplicar la capacitat total fins als 3 milions de litres. Les àrees d’aportació passaran de 230 a 190, una reducció que, segons l’Ajuntament, permetrà alliberar espai a la via pública. També se suprimiran tots els contenidors soterrats, que el consistori considera obsolets i que generaven problemes de funcionament i de salubritat, amb una despesa anual aproximada de 60.000 euros en reparacions.
El nou model no preveu cap sistema de targetes. Els contenidors de la via pública estaran disponibles cada dia, les 24 hores.
Porta a porta comercial
En l’àmbit comercial, una de les principals novetats serà la implantació del porta a porta per a establiments comercials, hostalers i industrials. En el cas de bars, restaurants, cafeteries, hotels, carnisseries, supermercats, fruiteries o menjadors escolars, entre octubre i novembre s’hi afegirà la recollida de l’orgànica i de la resta, dos cops al dia, a la tarda i a la nit.
Als comerços del centre, a més, es recollirà paper, cartró i envasos porta a porta. L’objectiu és evitar que aquests residus acabin omplint els contenidors de la via pública. El vidre no es recollirà a la porta dels establiments, però se’ls facilitarà un cubell amb rodes per transportar-lo fins al contenidor de vidre més proper.
Al novembre, als polígons
A partir del novembre, el nou servei arribarà també als polígons d’activitat econòmica. Les empreses tindran contenidors individuals per a totes les fraccions i s’eliminaran els contenidors de la via pública en aquests àmbits. En aquest cas, la recollida porta a porta inclourà també el vidre.
El nou contracte de recollida de residus suposa un canvi després de 25 anys i nombrosos entrebancs. Durant anys s'ha anat prorrogant i es va intentar adjudicar
- Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes, amb Lluís Roura i Narcís Bardalet com a protagonistes
- Autopista col·lapsada a l'Emporda: el debat dels peatges a l'AP-7
- El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
- Una dona haurà de retornar 22.918 euros d’una pensió per tenir el fill empadronat a casa
- “Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”