Denúncia
La família d’una alumna d’un institut de Figueres denuncia un presumpte cas d’assetjament escolar
La mare afirma que ha demanat reiteradament l’activació del protocol d’assetjament arran de les amenaces que, segons denuncia, rep la seva filla
El centre nega que s’hagi acreditat una situació de bullying i assegura que s’han adoptat les actuacions corresponents
La família d’una alumna d’un institut de Figueres ha denunciat un suposat cas d’assetjament escolar que afectaria la seva filla menor d’edat, estudiant de secundària.
Segons relata, "la situació s’ha prolongat en el temps i ha derivat en episodis d’ansietat, angoixa i necessitat d’atenció psicològica". La mare assegura que ha informat reiteradament el centre educatiu i els serveis d’Educació dels episodis que atribueix a un context d’assetjament escolar, els quals haurien tingut un impacte en la salut mental de la menor, incloent-hi conductes d’autolesió.
Afirma la família que "la resposta institucional no ha estat suficient". En aquest sentit, la mare de la menor "hem sol·licitat en diverses ocasions un canvi de centre educatiu" per a la menor, però finalment, ara mateix i "davant la desesperació, l’única sortida que veiem és que la nena el curs vinent estudiï fora", asseguren, explicant que, la jove segurament marxarà a Romania a viure amb la seva àvia.
El centre assegura haver pres mesures
Per la seva banda, la direcció de l’institut Cendrassos de Figueres, centre on la nena està acabant segon d'ESO, assegura que s’han dut a terme totes les actuacions pertinents i que el cas ha estat comunicat als serveis educatius corresponents, inclosos l’EAP i la Inspecció d’Educació. El centre afirma que no s’ha activat el protocol específic d’assetjament del Departament d’Educació. Segons la direcció, la situació ha estat analitzada pels serveis psicopedagògics i per la Inspecció, i s’han aplicat mesures en matèria de convivència escolar, així com intervencions amb l’alumnat implicat. El centre discrepa del relat de la família i assegura que la situació descrita "no correspon amb la realitat del cas". En aquest context, la direcció juntament amb la cap d’estudis apunta que "els problemes venen de casa".
"El cas ha estat comunicat als serveis educatius corresponents, inclosos l’EAP i la Inspecció d’Educació i s'han pres les mesures pertinents"
Resposta insuficient
La mare, en canvi, assegura que ha demanat reiteradament l’activació del protocol d’assetjament arran de les amenaces que, segons denuncia, rep la seva filla, i considera que la resposta educativa i institucional ha estat insuficient.
Aquest mitjà ha contactat amb el Departament d’Educació de la Generalitat per conèixer la seva valoració sobre el cas, però des del mes d’abril no ha obtingut resposta.
Segons la informació aportada per la família, la situació ha derivat en un deteriorament progressiu de l’estat emocional de la menor, amb episodis d’ansietat i rebuig d’assistir a classe. Un informe mèdic d’urgències del passat mes de març, facilitat per la família del menor a aquest mitjà, recull que la menor va necessitar assistència sanitària després d’un episodi d’autolesió i que, durant l’atenció, es va fer referència a una situació compatible amb un possible assetjament escolar.
Seguiment psicològic
El document recomana seguiment psicològic especialitzat. La mare afirma que aquest episodi va suposar un punt d’inflexió: "Quan la meva filla arriba a aquest extrem entens que el problema és molt seriós". També assegura que ha tingut accés a missatges amb insults i amenaces "molt greus", i que han estat traslladats al centre sense que, segons diu, s’hagin adoptat les mesures pertinents. "Després d’aquest episodi vaig acudir a un psicòleg i vaig tornar a reunir-me amb la tutora per explicar el que passava. Em va dir que cada any hi ha casos similars i que no és un cas aïllat", relata la mare. Segons el seu testimoni, "a la classe de la seva filla hi ha almenys dues alumnes més en situacions similars, i altres casos en diferents cursos".
"Som una família treballadora, no vivim d'ajudes. No normalitzem l'assetjament i tampoc ens callem"
La família sosté que "l’assetjament s’ha produït des de l’inici del curs escolar, l’octubre de l’any passat, principalment a través del mòbil i les xarxes socials per part d'alumnes del centre". Afirma que han limitat l’accés de la menor a aquestes plataformes, però que les amenaces continuen arribant. També asseguren que diverses famílies afectades s’han estat coordinant per denunciar la situació. Remarca la mare que "des de l’inici del curs passat, la meva filla tornava sovint a casa plorant" i la família va recopilar missatges amb insults i amenaces: "Som una família treballadora, no vivim d'ajudes. No normalitzem l’assetjament i tampoc ens callem". També afirmen haver informat el centre i sol·licitat reunions amb professorat i famílies implicades.
La família assegura que aquestes reunions no es van arribar a celebrar. Paral·lelament, indiquen que la seva filla va rebre una sanció de tres dies d’expulsió per incidències acadèmiques, com no portar material o problemes amb l’ús del dispositiu digital i que va ser vetada per anar de colònies, diu la mare. La família ha aportat captures de converses entre alumnes que interpreta com a "indicis greus d’assetjament", tant a aquest mitjà, com al centre com a Inspecció de la Generalitat.
"L'única manera de protegir la meva filla és fer que marxi fora a estudiar"
La família de la nena explica que es troba en una situació límit i que ha pres la decisió de separar la menor del seu entorn actual. Segons detallen, el curs vinent la noia continuarà els estudis a Romania, país d’origen de la seva mare, on viurà amb la seva àvia.
Els progenitors asseguren que, després de mesos de patiment, la menor presenta un estat de salut mental deteriorat i també a nivell conductual, amb rebuig a anar a l’escola, presenta dificultats per dormir i una reducció de la ingesta d’aliments. "Ja no podem més. Hem arribat al límit com a pares i ens fa molt de mal no saber com ajudar-la", expliquen. Segons remarquen, cada nova incidència relacionada amb l’àmbit escolar ha incrementat la tensió i el desgast emocional de la menor així com del conjunt de la família. Afirmen que la jove es va arribar a autolesionar i que, des d’aleshores, han d’hagut d’estar pendents d’ella durant les nits per vigilar el seu estat i que no ho torni a repetir.
Els pares de la nena també indiquen que han intentat buscar alternatives educatives, com demanar l’educació a domicili, però asseguren que aquesta opció no els ha estat concedida. Afegeixen que tampoc han aconseguit plaça en cap altre centre educatiu per al proper curs, a la ciutat.
Davant aquesta situació, la família ha pres la decisió que la menor marxi a Romania a partir del juliol. Allà viurà amb la seva àvia i continuarà la seva escolarització. "Ens dol molt haver de prendre aquesta decisió, i haver-nos de separar d’ella per aquesta situació però abans de tot està la seva salut. No volem que continuï així", assenyalen.
Els pares afirmen que han arribat a un punt sense sortida i que aquesta mesura és, segons el seu parer, "l’única manera de protegir-la abans que passi alguna cosa més greu, temem per la seva vida".
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