Mobilitat
Figueres crea una nova zona verda d’aparcament per a veïns a tocar la Torre Galatea
La mesura entra en funcionament aquest dilluns i afecta la pujada del Castell i el carrer Sants Celi i Rústic, en una àrea on fins ara l’estacionament era lliure
L’Ajuntament de Figueres posarà en funcionament aquest dilluns una nova zona verda d’aparcament prioritari per a residents a l’entorn de l’edifici Talaia i del carrer Sants Celi i Rústic, a prop de la Torre Galatea. La mesura, impulsada a petició dels veïns, té com a objectiu facilitar l’estacionament dels residents, generar rotació i evitar les estades llargues de vehicles en places que fins ara eren d’ús lliure.
La nova regulació s’aplicarà a la pujada del Castell, en el tram comprès entre la plaça de la Tramuntana i l’avinguda Salvador Dalí, a l’altura de l’edifici Talaia, i també al carrer Sants Celi i Rústic. Es tracta d’un àmbit situat entre el carrer Tramuntana, el CAP Ernest Lluch i el tram de connexió de la pujada del Castell amb l’avinguda Dalí, una zona amb pressió d’aparcament per la presència d’equipaments, el Teatre-Museu Dalí i habitatges.
Una tarifa reduïda per als vehicles donats d’alta
Els veïns que tinguin els vehicles prèviament donats d’alta podran aparcar en aquesta zona verda de Figueres amb una tarifa reduïda de 0,20 euros al dia, 1 euro a la setmana o 13 euros per 13 setmanes. L’estacionament per als residents autoritzats no tindrà límit de temps, segons la informació municipal facilitada als veïns.
La sol·licitud es pot tramitar per correu electrònic a areaverda@fisersa.cat o presencialment a les oficines de Fisersa, al carrer Alemanya, 5, i a l’OMAC, a l’avinguda Salvador Dalí, 107.
Vigilància a càrrec de Fisersa
La nova àrea serà supervisada pels vigilants de Fisersa, l’empresa municipal que gestiona l’estacionament regulat a la ciutat. Dilluns està previst que es pinti la senyalització corresponent i que la zona entri en servei.
Amb aquesta actuació, Figueres amplia el model d’aparcament prioritari per a veïns que ja funciona en altres punts de la ciutat, com la zona del Migdia i l’entorn del Parc Sol. L’objectiu municipal és ordenar l’ús de l’espai públic en sectors amb una elevada demanda d’estacionament i donar preferència als residents davant la rotació o l’ocupació prolongada de places per part de vehicles de fora de l’entorn.
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