Educació
Tres alumnes de l’Institut Cendrassos de Figueres participen a una final nacional de programació web
El repte consisteix a resoldre diversos problemes de programació en un temps limitat
Tres alumnes de l’Institut Cendrassos de Figueres participen aquest divendres, 5 de juny, a la final nacional de ProgramaMe 2026, que se celebra a la Facultat d’Informàtica de la Universitat Complutense de Madrid. L’equip està format per l’Eduard, l’Eric i l’Adrià, estudiants del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web, i està tutoritzat pel professor Dani Herrera.
El repte consisteix a resoldre diversos problemes de programació en un temps limitat: quatre hores, un ordinador i tres alumnes per equip. En aquest tipus de concurs, no n’hi ha prou amb escriure codi, sinó que cal entendre bé cada enunciat, trobar una estratègia eficient i convertir-la en una solució capaç de superar tots els casos de prova.
A ProgramaMe, les respostes s’envien a un jutge automàtic, que valida o rebutja les solucions sense indicar quin és l’error. Això obliga els participants a prendre decisions amb precisió i a treballar de manera molt coordinada, ja que cada intent pot ser determinant durant la competició.
L’equip del Cendrassos va aconseguir la classificació a la fase catalana del concurs, celebrada el 25 de març a l’Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa, on va competir amb 21 equips més. Aquella prova va donar accés a la final estatal, reservada a 24 equips d’entre els 143 participants de 70 centres que han pres part en les diferents fases regionals.
És la primera vegada que un equip de l’Institut Cendrassos es classifica per a la final nacional de ProgramaMe, un resultat que posa en valor la feina de preparació feta tant per l’alumnat com pel professorat del centre.
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