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Desmantellen una plantació de marihuana en un pis del centre de Figueres

Els Mossos van detenir un home al domicili i van detectar que en una altra habitació ja s’hi havia fet una plantació anterior

El cultiu de marihuana descobert en un pis del centre de Figueres.

El cultiu de marihuana descobert en un pis del centre de Figueres. / Mossos d'Esquadra

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Eva Batlle

Figueres

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un cultiu de marihuana en un pis del centre de Figueres. Els agents van detenir un home de 32 anys, amb antecedents, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i d’un delicte de defraudació de fluid elèctric. La detenció es va fer durant l’entrada i registre en un pis situat a l’avinguda Vilallonga, el 3 de juny a, on els agents van localitzar 170 plantes de marihuana.

La investigació havia començat al maig, després que agents de la comissaria de Figueres sospitessin de l’existència d’un cultiu de marihuana en un habitatge situat al primer pis d’un edifici. Arran de les indagacions, els investigadors van organitzar l’operatiu, amb el suport d’agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona i d’efectius de seguretat ciutadana.

A l’interior del pis, els agents hi van trobar l’home i una plantació de marihuana a Figueres formada per 170 plantes en fase de creixement. També van desmantellar la infraestructura utilitzada per al cultiu, amb ventiladors, focus, transformadors, extractors, filtres i aparells d’aire condicionat.

Segons la policia, en una segona estança de l’habitatge hi havia material preparat per al cultiu i restes que indicaven que anteriorment s’hi hauria fet una altra plantació, ja recollida.

Els Mossos també van comprovar que el pis tenia una doble escomesa elèctrica, fet que apuntava a una defraudació de fluid elèctric. Tècnics de la companyia subministradora van desmantellar i assegurar la connexió.

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