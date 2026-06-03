Equipament municipal
La piscina exterior de Figueres ja té data d'obertura
Del 20 de juny al 6 de setembre, l’equipament obrirà de 10 del matí a 8 del vespre
La piscina municipal exterior de Figueres obrirà la temporada d’estiu el dissabte 20 de juny i es mantindrà en funcionament fins al 6 de setembre. L’equipament estarà obert cada dia, també caps de setmana i festius, de 10 del matí a 8 del vespre.
Durant aquest període, els usuaris podran fer ús del bany lliure, la zona recreativa i el solàrium. A les instal·lacions també s’hi organitzaran classes de natació, casals i activitats d’estiu adreçades a infants i joves, amb la supervisió de monitors qualificats i amb mesures de coordinació per garantir la seguretat.
Els preus de les entrades se situen entre els 4,60 i els 9,80 euros, mentre que per als jubilats oscil·len entre 1,70 i 3 euros. Els menors de dos anys tindran l’entrada gratuïta. També s’ofereixen abonaments de temporada, amb tarifes que van dels 15,70 als 93,40 euros per persona.
Pel que fa a la seguretat, l’Ajuntament mantindrà el dispositiu implantat els darrers anys. El complex disposa de quatre càmeres de videovigilància i de la presència permanent d’entre un i dos vigilants durant l’horari d’obertura. Segons el consistori, l’increment de la vigilància ha contribuït a reduir el nombre d’incidents. També continuarà vigent el reglament de piscines, que permet exercir el dret d’admissió i obrir expedients sancionadors en cas d’incompliments.
Horaris d’estiu
La resta d’instal·lacions de la zona esportiva també adaptaran els seus horaris entre el 20 de juny i el 5 de setembre. La piscina climatitzada obrirà de dilluns a divendres de 7 a 21 hores, i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 20 hores. El poliesportiu funcionarà de dilluns a divendres de 8 a 22 hores, els dissabtes de 8 a 13 hores i romandrà tancat els diumenges.
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