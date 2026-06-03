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L'Ajuntament de Figueres fa un pas endavant per construir la segona biblioteca i el nou arxiu al Parc de les Aigües
La Junta de Govern Local tramita l'aprovació inicial del pla urbanístic que ha de permetre situar el nou equipament cultural a l’aparcament de l'avinguda Costa Brava
L’Ajuntament de Figueres fa, aquest dimecres, un nou pas per desencallar la construcció de la segona biblioteca pública de la ciutat i del futur arxiu al Parc de les Aigües. La Junta de Govern Local tramita d'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic d’assignació d’usos i determinació de les condicions d’edificació de l’equipament Biblioteca i Arxiu ubicat al Parc de les Aigües, un tràmit necessari per poder concretar l’ús cultural i social de la parcel·la i fixar les condicions que hauran de fer possible el futur edifici.
El nou equipament cultural es preveu en una finca situada a l’illa delimitada pels carrers Rec Arnau, l’avinguda Costa Brava i el carrer de Cadaqués, a l’entorn de l’actual aparcament Costa Brava. Aquesta ubicació ja havia estat assenyalada pel Pla de Biblioteques de Figueres com un espai adequat per acollir una futura biblioteca, per la seva accessibilitat i per la cobertura potencial de població que pot arribar a tenir dins la ciutat.
Figueres disposa actualment d’una única biblioteca pública, la Biblioteca Fages de Climent, situada a la plaça del Sol. El Mapa de la Lectura Pública de Catalunya estableix que els municipis d’entre 30.000 i 70.000 habitants han de comptar amb una biblioteca central i una biblioteca de proximitat. En el cas de les capitals de comarca, aquesta biblioteca central té també caràcter comarcal. Aquesta situació reforça la necessitat d’ampliar la xarxa bibliotecària de Figueres amb un segon equipament.
Un nou espai per resoldre les mancances dels arxius
El projecte també ha de permetre donar resposta a les limitacions dels espais actuals d’arxiu. L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà està ubicat a l’edifici de l’antic Escorxador, mentre que l’Arxiu Municipal de Figueres es troba provisionalment a l’edifici de l'antiga biblioteca del carrer Ample. Segons la documentació municipal, tots dos equipaments tenen problemes importants d’espai i de condicions funcionals.
Entre els dos arxius conserven aproximadament 3.400 metres lineals de documentació i només disposen de 66 metres lineals lliures. A més, es preveu l’ingrés de 5.100 metres lineals més de documentació a curt i mitjà termini. Aquestes xifres evidencien la necessitat d’un nou equipament per als arxius de Figueres que garanteixi la conservació, la gestió i la consulta del patrimoni documental de la ciutat i de la comarca.
El nou edifici hauria d’integrar la nova seu de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, incorporant-hi també l’Arxiu Municipal, i la nova biblioteca de Figueres. L’objectiu és concentrar en un mateix espai serveis culturals i documentals que ara funcionen en equipaments separats i amb capacitat limitada.
Coordinació amb la Generalitat i la Diputació
El projecte de la nova biblioteca i arxiu s’ha anat treballant els darrers anys amb diferents administracions. Durant el 2023 i el 2024, l’Ajuntament va estudiar diverses alternatives per ubicar el futur equipament cultural. També s’han mantingut reunions de coordinació amb la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental, el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura, el servei d’Obres de la Generalitat i la Diputació de Girona.
El juliol del 2024, l’Ajuntament de Figueres i la Generalitat de Catalunya van acordar que el Govern atorgaria una subvenció directa per finançar la redacció del projecte bàsic i executiu del nou equipament cultural de Figueres. L’acord preveu que el consistori ofereixi formalment la parcel·la destinada a la construcció de la nova seu de l’arxiu i la biblioteca, i que s’avanci en la redacció i verificació del projecte.
Un equipament cultural al Parc de les Aigües
El pla que s’aprova inicialment avui no construeix encara l’edifici, però n’és una peça imprescindible. El planejament vigent ja preveia en aquest àmbit un sistema d’equipaments, però calia concretar-ne l’ús i les condicions d’edificació. Amb el nou Pla Especial Urbanístic, la parcel·la passa a tenir assignat un ús cultural i social, amb la finalitat principal d’acollir la biblioteca i arxiu del Parc de les Aigües.
El document també fixa els paràmetres urbanístics que hauran de permetre encaixar el futur edifici en el teixit urbà existent, tenint en compte aspectes com l’edificabilitat, l’ocupació, l’alçada i la volumetria. La voluntat municipal és que el nou equipament públic de Figueres s’adapti a l’entorn del Parc de les Aigües i alhora respongui a les necessitats funcionals d’un servei públic de gran escala.
Un cop aprovat inicialment, el pla s’haurà de sotmetre a informació pública durant un mes i també es demanarà informe al Departament de Cultura de la Generalitat. Superats aquests tràmits, el projecte podrà continuar el seu recorregut urbanístic i administratiu per fer realitat un equipament llargament necessari per a Figueres i l’Alt Empordà.
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