Denúncia
L'entitat Afroféminas acusa l'alcalde de Figueres de fomentar el “racisme institucional” després de celebrar una expulsió
El col·lectiu antiracista critica Jordi Masquef per deshumanitzar migrants i persones en situació de vulnerabilitat: “No és gestió política, sinó carronyerisme electoral”
“La salut mental i l’exclusió social s’han d’atendre amb recursos públics i no amb publicacions a les xarxes”, denuncien
L’entitat antiracista Afroféminas ha carregat contra l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, arran d’una publicació a les xarxes socials en què celebrava l’expulsió d’un home i defensava que les persones que, segons ell, no respectin les normes mínimes de convivència haurien de poder ser expulsades del país. Masquef va presentar aquesta idea com a “sentit comú”, en un missatge que ha generat una forta reacció per part de l’organització afrofeminista.
Denuncien racisme i crueltat
En un comunicat difós a les seves xarxes, Afroféminas ha qualificat aquesta actitud de “racisme institucional i crueltat” i ha assegurat que el que fa l’alcalde “no és gestió política: és carronyerisme electoral”. L’organització denuncia que s’estigui exhibint l’expulsió d’“un ésser humà vulnerable”, que, segons l'entitat afirma, “evidentment arrossegava greus problemes de salut mental i exclusió”, com si es tractés d’un gest polític legítim o d’un motiu d’orgull institucional.
Acusacions de deshumanització
Afroféminas considera que aquesta manera d’actuar és “una covardia institucional” i acusa Masquef d’utilitzar “el sofriment, el desarrelament i la malaltia mental” per “gratar els vots de l’extrema dreta”. Segons l’entitat, un càrrec públic amb un “mínim de decència” hauria de gestionar la situació des d’una perspectiva sociosanitària, buscar solucions i assumir la responsabilitat de les errades del sistema, en lloc d’alimentar la xenofòbia i l’odi veïnal a través de les xarxes socials.
L’organització també posa el focus en els comentaris que van aparèixer sota la publicació de l’alcalde, on alguns usuaris haurien fet servir expressions despectives contra persones negres i migrants.
Afroféminas alerta que, quan un representant públic deshumanitza una persona d’aquesta manera, “obre la porta al feixisme més explícit”, i assenyala que aquest tipus de discursos legitimen i amplifiquen el racisme a l’espai públic.
Debat sobre seguretat i drets humans
Afroféminas vincula aquest cas amb una problemàtica més àmplia de racisme institucional i denuncia que les persones negres i racialitzades són deshumanitzades de manera sistemàtica per justificar la violència i el punitivisme populista. “La salut mental, la dignitat i les vides humanes no són el recull de destrosses de la vostra propaganda electoral”, conclou l’organització, que tanca el missatge amb una crida directa a aturar el racisme institucional i la instrumentalització de la vulnerabilitat.
La polèmica reflecteix un debat cada vegada més present en la política catalana sobre la relació entre seguretat ciutadana, immigració i convivència. Mentre Masquef defensa l’expulsió d’estrangers reincidents com una eina per garantir l’ordre públic i la convivència veïnal, col·lectius com Afroféminas alerten que aquestes mesures poden derivar en estigmatització, discriminació i vulneració de drets fonamentals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
- Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
- El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l' que ha enamorat Susanna Griso
- Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt: “Ara la meva mare tornarà a la Llotja per la porta gran”
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després