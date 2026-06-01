Successos
Detingut a Figueres per robar més de 23.000 euros amb estafes informàtiques
L'home, de 22 anys, hauria aconseguit fer reintegraments fraudulents entre el 20 i el 28 de maig a Figueres
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 28 de maig a Figueres un home de 22 anys com a presumpte autor de 14 delictes d’estafa informàtica. Segons la policia, entre el 20 i el 28 de maig hauria aconseguit fer els reintegraments amb diferents targetes per un valor total de 23.150 euros, a més de diverses temptatives valorades en 6.280 euros.
La investigació es va iniciar quan agents de la comissaria de Figueres, amb la col·laboració d’una entitat financera, van detectar que un home estava fent reintegraments fraudulents en diversos caixers automàtics de la ciutat. Les indagacions de la unitat d’investigació van permetre localitzar el sospitós mentre intentava fer una nova retirada de diners en un caixer.
Quan els agents s’hi van acostar per identificar-lo, el presumpte estafador va intentar fugir, però va ser detingut. La policia va comprovar que es tractava d’un tipus d’estafa informàtica coneguda com a Relay Attacks.
Com funcionava l’estafa
Aquest sistema consisteix a contactar amb les víctimes per SMS, suplantant la identitat del departament de riscos del seu banc. En el missatge, els estafadors faciliten un número de telèfon perquè la víctima hi truqui i li fan creure que la seva aplicació bancària té problemes de seguretat.
A continuació, li demanen que desinstal·li l’aplicació i que se’n descarregui una altra. En aquest moment, l’estafador pot accedir a la nova aplicació i capturar les dades de les targetes de crèdit de les víctimes. Posteriorment, les enllaça al seu telèfon mòbil mitjançant un malware i les utilitza per fer reintegraments als caixers.
La investigació continua oberta i els Mossos no descarten localitzar més persones afectades per aquest tipus d’estafa bancària. El detingut, que no tenia antecedents, va passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
