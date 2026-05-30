Eleccions Municipals 2027
Àngela Domènech liderarà Lliures per Figueres a les municipals del 2027
La regidora no adscrita, que aquest mandat va recuperar la representació del PP abans de trencar amb el partit, concorrerà sota el paraigües d’Ara Pacte Local amb un discurs municipalista i de centre-dreta liberal
La periodista figuerenca Àngela Domènech serà la cap de llista de Lliures per Figueres a les eleccions municipals del 2027, en una candidatura que es presentarà sota el paraigües d’Ara Pacte Local. La regidora no adscrita vol situar el nou projecte en l’espai del centre-dreta liberal i municipalista, amb un discurs que posa l’accent en la gestió de la ciutat i en la distància respecte als grans partits.
Domènech arriba a aquest nou escenari després d’un mandat políticament mogut. A les municipals del 2023 va aconseguir recuperar la representació del PP a l’Ajuntament de Figueres, però les desavinences amb la direcció provincial del partit van acabar amb la seva sortida del grup popular i el seu pas al grup de No Adscrits.
La nova candidata justifica el pas a Lliures per la voluntat de fugir de la política de blocs. Domènech afirma que fa "el pas a Lliures perquè estic farta de la política de trinxeres. Les ciutats necessiten gestió i sentit comú, no debats ideològics que no omplen la nevera de ningú". També defensa que "els grans partits prioritzen les seves lluites de poder i les banderes" i que ella ha triat "el municipalisme: posar els problemes reals dels veïns per davant de les obsessions ideològiques".
Centre-dreta liberal
El missatge central de Lliures per Figueres serà, segons aquests mateixos apunts, la idea de "Figueres, Figueres i Figueres". Domènech defineix la candidatura com a "centre-dreta liberal català" i assegura que vol combinar "l’eficiència econòmica amb un fort benestar social". La regidora també argumenta que el vot a la seva candidatura pot ser "el més útil de tots" perquè, diu, no dependrà de cap gran estructura de partit ni haurà de "demanar permís a cap seu central".
La incorporació de Domènech s’emmarca en el moviment d’Ara Pacte Local, que treballa per consolidar una alternativa municipalista de cara a les eleccions locals del maig del 2027. La plataforma ha anat definint estructura territorial i s’ha fixat l’objectiu de construir un espai arrelat als municipis.
A l’Alt Empordà, Lliures ja té presència institucional a Roses, on la candidatura encapçalada per Pere Gotanegra va obtenir dos regidors a les eleccions del 2023. També a l’Escala hi ha un espai polític pròxim amb Alternativa per l’Escala, encapçalada per Eva Maria Trias, que compta amb dues regidores al ple municipal. Lliures presentarà properament les seves novetats a Figueres i Roses.
