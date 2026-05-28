Equipaments
Vilatenim comença a deixar enrere l’envelat provisional com a pas previ a la contrucció del nou centre cívic
L'edifici polivalent promogut per l'Ajuntament de Figueres encara la fase de licitació després de l’aprovació d’un préstec pont per avançar les obres.
El projecte del nou centre cívic de Vilatenim entra en una fase clau. L'Ajuntament de Figueres ha començat el desmantellament de l’envelat provisional que, des del 2017, havia substituït temporalment l’antic edifici del Centre Recreatiu Empordanès, enderrocat un any abans arran de l’expropiació vinculada a les obres de la carretera C-260. El moviment marca un canvi d’etapa per a un equipament llargament reivindicat pel veïnat: després de gairebé una dècada de provisionalitat, l’equip de Govern de l'alcalde Jordi Masquef treballa amb la previsió de licitar les obres aquest 2026.
El nou edifici, promogut per l’Ajuntament de Figueres, està projectat al xamfrà entre els carrers de la Duana i de l’Hospital, al nucli de Vilatenim. El projecte bàsic i d’execució va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el juliol del 2025, amb un pressupost d’1.294.837,79 euros. L’equipament substituirà l’envelat que s’havia instal·lat com a solució temporal i tindrà una superfície útil d’uns 450 metres quadrats en una sola planta, amb sala principal, espai de bar i serveis agrupats a la banda oest.
La situació actual és, per tant, la d’un projecte que ja ha superat els principals tràmits urbanístics i de definició arquitectònica, i que ara està pendent de fer el salt a la contractació de l’obra. El Ple de Figueres va aprovar el 5 de juny de 2025 el Pla Especial Urbanístic d’assignació d’usos i determinació de les condicions d’edificació de l’equipament de Vilatenim, un pas necessari per ordenar la parcel·la i fixar-ne els usos com a equipament cultural i social. Aquest planejament estableix que l’àmbit és al carrer de la Duana, 35, sobre una finca municipal, i fixa una porció d’actuació de 1.753,70 m² dins d’una parcel·la de 3.362 m².
El planejament també concreta les condicions d’edificació: l’ús principal serà d’equipament cultural-social, amb usos compatibles de restauració i activitats musicals; l’ocupació màxima no podrà superar el 50% de la parcel·la qualificada com a equipament; l’alçada màxima serà de planta baixa més una planta, fins a 9 metres, i no s’hi admetran plantes soterrani. També s’hi incorporen condicionants vinculats al risc d’inundació, com situar l’edifici 70 centímetres per sobre de la cota actual de la parcel·la. Aquesta zona pròxima as l'Estadi de Vilatenim ha estat castigada en diverses ocasions quan hi ha hagut crescudes importants del riu Manol.
Un préstec pont per avançar les obres
L’acord més recent relacionat amb el projecte és l’aprovació, al ple municipal de maig, de la sol·licitud d’un préstec pont a l’Institut Català de Finances per poder avançar la construcció abans que arribi l’ajut del PUOSC, previst per al 2029. Segons va explicar l’alcalde, Jordi Masquef, el consistori vol aprofitar aquest finançament per licitar l’obra aquest 2026, ja que la subvenció de la Generalitat és de 789.900 euros, però no es transferirà fins d’aquí a tres anys.
El finançament del projecte combina diverses aportacions. D’una banda, el Centre Recreatiu Empordanès aporta 125.000 euros procedents de la indemnització per l’expropiació de l’antic edifici. De l’altra, el pressupost municipal ja preveu fons propis i l’Ajuntament compta amb la subvenció del PUOSC per completar el finançament.
La construcció de la Sala de Vilatenim ja figurava entre les prioritats del pressupost municipal del 2026. En l’aprovació dels comptes, el govern local va incloure una operació de crèdit de 789.900 euros per avançar al 2026 una obra que el PUOSC finançarà el 2029, al costat d’altres grans inversions com el tercer pavelló, el Casino Menestral i millores d’espai públic.
Així, el desmuntatge de l’envelat és el primer senyal visible sobre el terreny d’una actuació que ja ha passat de la fase de planificació a la preparació de l’execució. El pas següent serà la licitació de les obres i l’adjudicació dels treballs, amb l’objectiu de convertir l’espai provisional en un equipament estable, polivalent i obert al barri i a la ciutat, amb ús preferent per al Centre Recreatiu Empordanès pel seu arrelament a Vilatenim.
