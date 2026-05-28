Quatre alumnes de l’Institut Cendrassos de Figueres guanyen el Premi Wapps al Web amb Compromís Social

La web premiada té com a objectiu donar visibilitat a la tasca d'Amics Solidaris Almogàvers Empordà

L'equip dels Cendrassos als Premis Wapps. / Institut Cendrassos de Figueres

Figueres

Quatre alumnes de segon curs del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) de l’Institut Cendrassos de Figueres han estat guardonats amb el Premi Wapps 2025/2026 en la categoria Web amb Compromís Social. El reconeixement premia una pàgina web creada per a l’associació Amics Solidaris Almogàvers Empordà.

L’equip, format per Mouad M’Zaouki, Rafael Araujo, Ian Nicolau i José Recamales, ha desenvolupat el projecte sota la tutorització del professor Xavi Vallejo. El treball s’ha basat en l’aplicació pràctica dels coneixements de desenvolupament web adquirits durant el cicle, utilitzant la plataforma WordPress.

La cerimònia d’entrega dels premis es va celebrar el passat 22 de maig al CCCB de Barcelona. En aquesta fase final, els tres projectes finalistes de la categoria van haver de defensar la seva proposta davant del jurat. L’alumnat del Cendrassos va destacar per la seva solidesa tècnica i la capacitat d’explicar amb claredat el procés i la utilitat del projecte.

La web premiada té com a objectiu donar visibilitat a la tasca d’Amics Solidaris Almogàvers Empordà, una entitat fundada el 2007 que treballa per ajudar persones vulnerables i famílies afectades per malalties minoritàries, especialment infants amb càncer. Part dels recursos que recapta l’associació es destinen a la investigació mèdica al campus de l’Hospital Vall d'Hebron.

Els Premis Wapps, impulsats per Accent Obert dins del programa Dotació .cat, reconeixen projectes web en català amb valor educatiu, tecnològic i social desenvolupats per alumnat d’arreu dels territoris de parla catalana. En la categoria de Compromís Social, el jurat valora especialment l’impacte comunitari, la inclusió i la capacitat de resposta a necessitats reals.

El jurat d’aquesta edició ha estat format per professionals del sector digital i del disseny: David Blanch (CDmon), Sandra Serra (Nominalia), Víctor Baños (Dinahosting), Neus Baidal (Saüc Estudi) i Vicent Ferrer (ACPV i patronat d’Accent Obert).

Aquest guardó representa el quart Premi Wapps que aconsegueix l’alumnat de cicles formatius de l’Institut Cendrassos. Des del centre destaquen que la participació en projectes reals i concursos és clau per reforçar competències tècniques, comunicatives i de treball en equip, alhora que connecta l’aprenentatge amb necessitats reals de l’entorn.

Illa defensa que Catalunya jugui un rol rellevant en la indústria de defensa: «La seguretat és la primera de les llibertats»

L'Empordà bat un rècord de calor nocturna i s'endinsa en la jornada més càlida d'aquest episodi de calor extrema

Territori engega el pla de "xoc" per restaurar l'estany de Vilaüt dels Aiguamolls després d'expropiar-lo

Catalunya opera un fetus al qual li sortien els intestins cap enfora: «És la primera cirurgia que es fa a Europa»

Esther Niubó, consellera d'Educació i FP: «Aquesta tarda farem una proposta amb millores salarials i de personal que serà la definitiva»

Programació de cinemes del 29 de maig al 4 de juny a l'Alt Empordà

Els nous radars de Roses començaran a sancionar els infractors a partir de l'1 de juny

Els experts coincideixen: "Treure diners del caixer d'aquesta manera és posar-ho fàcil als estafadors"

