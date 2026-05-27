Equipaments
Figueres reactiva les canalitzacions del Parc de les Aigües i dota de frescor els antics vivers del Mas Torrent
La reparació de les canalitzacions retorna el pas de l'aigua a un dels espais verds més emblemàtics de la ciutat i s'afegeix a la reobertura progressiva de fonts i estanys després dels anys de sequera
El Parc de les Aigües de Figueres torna a fer honor al seu nom. La recuperació de la font de les Dues Pilars ha permès reactivar les canalitzacions de la zona verda i retornar el pas de l'aigua a un dels espais més singulars del parc. La reparació també ha contribuït a fer que els antics vivers del Mas Torrent hagin recobrat part de la seva esplendor, amb làmines d'aigua que tornen a aportar frescor i identitat a aquest entorn urbà.
La intervenció arriba després d'un període marcat pel greu episodi de sequera dels darrers anys, que va obligar Figueres a limitar o aturar diferents usos ornamentals de l'aigua. La recuperació d'aquest espai s'inscriu en la voluntat de l'Ajuntament de Figueres i de FISERSA de reobrir de manera progressiva els punts d'aigua més emblemàtics de la ciutat, un cop superades les restriccions més severes i amb criteris de prudència en el consum i, en alguns casos, amb circuits tancats de reaprofitament de l’aigua.
Fonts i estanys que tornen a brollar
Figueres ja havia anunciat la reobertura progressiva de les fonts ornamentals després del retorn a l'escenari de normalitat per als municipis que depenen de l'embassament de Darnius-Boadella. Les primeres a tornar a funcionar van ser la Font Lluminosa i la font de la plaça de la Palmera, dos punts considerats refugis climàtics amb l'arribada de la calor. La decisió es va prendre després d'una reunió de la Comissió de seguiment del Pla de Sequera, formada per tècnics municipals, FISERSA i les regidories de Serveis Urbans i Medi Ambient.
Un altre precedent recent és la restauració de l'estany dels jardins Enric Morera, on l'Ajuntament de Figueres i FISERSA van iniciar treballs per reactivar l'estany central i la font amb un nou sistema de recirculació d'aigua. Aquesta actuació permet evitar un consum anual de 7.000 metres cúbics i recuperar una instal·lació que havia quedat tancada el juny del 2023 per les restriccions derivades de la sequera.
En aquest context, la recuperació de la font de les Dues Pilars i dels espais d'aigua del Parc de les Aigües dona continuïtat a una estratègia municipal que combina la recuperació del patrimoni urbà amb una gestió més eficient dels recursos hídrics. Figueres també ha impulsat l'ús d'aigua regenerada de l'estació depuradora per a usos municipals, com la neteja de carrers, el clavegueram, el reg d'arbres catalogats, sistemes contra incendis, rentat industrial de vehicles i obres.
Un espai amb més frescor, però també amb una absència visible
La recuperació de l'aigua transforma la percepció del Parc de les Aigües, especialment en els mesos de més calor. Els antics vivers i les canalitzacions recuperades tornen a actuar com un element de frescor i de paisatge dins la zona verda. Tot i això, l'espai encara acusa la desaparició d'una tanca de xiprers que es va cremar fa tres anys i que generava un efecte de pantalla vegetal. La seva absència provoca ara una sensació de buidor en una part destacada del parc.
Aquest sector té, a més, un fort valor ciutadà perquè és l'escenari principal de les barraques i els concerts del Rampell de Fires, una de les activitats més multitudinàries de les Fires i Festes de la Santa Creu. La recuperació de l'aigua reforça la centralitat del Parc de les Aigües com a espai de trobada, d'activitat cultural i de lleure, però també posa en evidència la necessitat de continuar completant la millora paisatgística de l'entorn i afavorir altres activitats lúdiques en el transcurs de l'any.
Amb aquesta actuació, el Parc de les Aigües recupera una part essencial de la seva personalitat. L'aigua torna a circular per un espai pensat precisament al voltant d'aquest element, mentre Figueres avança en la reactivació dels seus punts d'aigua més simbòlics després d'uns anys en què la sequera va obligar a repensar-ne l'ús i el manteniment.
