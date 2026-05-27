Urbanisme
Figueres destina fins a 808.000 euros a ajudes per a la rehabilitació de façanes i millora de l'accessibilitat
Com a novetat, enguany s’incorpora una ajuda de fins a 1.500 euros per actuació per a l'eliminació de frafitis i una partida per substituir ascensors que hagin quedat obsolets
L’Ajuntament de Figueres augmenta en fins a 808.000 euros les ajudes en dues subvencions: per a la restauració i la rehabilitació de façanes d’edificis que estiguin degradades, i neteja de grafits; i per a la millora de l’accessibilitat dels immobles com la supressió de barreres arquitectòniques, la instal·lació d’ascensors i la substitució dels que estiguin obsolets, o l’execució de rampes. Les sol·licituds ja es poden presentar i hi ha temps fins el 23 de juliol. De moment, s’hi destinen 628.000 euros (348.000 euros per a façanes i 280.000 per a accessibilitat) i si hi ha una alta demanda, tal com va succeir en l’anterior convocatòria, s’hi afegiran 180.000 euros. Com a novetat, enguany s’incorpora una ajuda de fins a 1.500 euros per actuació per a l'eliminació de grafits i una partida per substituir ascensors que hagin quedat obsolets. L’any passat es van acabar destinant un total de 405.527,66 euros en aquestes dues subvencions.
Aquestes mesures estan incloses també en el Pla Viure a Figueres, una estratègia municipal que l’Ajuntament de Figueres va presentar a l’abril passat. Inclou 25 mesures per ampliar l’oferta d’habitatge, tant de lloguer com de compra, públic i privat, i facilitar-ne l’accés, i també aposta per reforçar les polítiques de rehabilitació del parc residencial existent.
Núria Bartrolich, regidora d'Obres i Activitats, explica que en la restauració i rehabilitació de façanes es vol posar “especial atenció en els valors patrimonials. L’objectiu és posar al dia el parc immobiliari envellit per evitar-ne la degradació i l’abandonament. Aquesta vegada hi hem inclòs una ajuda destinada a la neteja i eliminació de grafits en parets visibles des de la via pública per millorar la imatge dels carrers”.
Restauració i la rehabilitació de façanes
En la restauració i la rehabilitació de façanes, en un any s’ha passat de 236.519,80 euros a 348.000 euros en ajudes. L’import màxim de l’ajut per a cada edifici és de 22.000 euros i la subvenció pot arribar a cobrir fins el 45% de les despeses en aquelles actuacions destinades a la rehabilitació de façanes que es trobin incloses dins del Pla Especial de Protecció del Centre Històric en la categoria de restauració i nivell de protecció integral. Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds es prioritzarà la rehabilitació de façanes del centre històric. Els treballs de rehabilitació s’han d'ajustar a les directrius establertes a l’informe dels serveis tècnics municipals (acabats, pintura, colors). Com a novetat, enguany, també hi ha una ajuda de fins a 1.500 euros per a l'eliminació de grafits.
Aquesta convocatòria té com a objectiu facilitar als propietaris la rehabilitació i millora de les façanes per posar al dia els immobles que pateixin perill de degradació i abandó, les consegüents problemàtiques de pèrdua de qualitat i de seguretat d’ús de l’espai públic a Figueres. De manera especial, també es vol incidir sobretot en el manteniment del patrimoni arquitectònic del Centre Històric de la ciutat.
Accessibilitat als immobles
En la subvenció per millorar l’accessibilitat dels habitatges, s’ha passat dels 169.007,86 als 280.000 euros de subvenció. Es pretén dur a terme actuacions com la supressió de barreres arquitectòniques, la instal·lació d’ascensors, la substitució d’ascensors obsolets, execució de rampes i/o supressió de graons i instal·lació de remuntadors d’escales o altres dispositius d’accessibilitat.
En aquest cas, l’import màxim de l’ajut per a cada expedient és de 25.000 euros i la subvenció pot arribar a cobrir fins el 40% de les despeses.
En el cas de rebre un elevat nombre de sol·licituds, les dues subvencions podrien augmentar prèvia aprovació de modificació de crèdit: 100.000 més en la restauració i la rehabilitació de façanes, i 80.000 en l’accessibilitat als immobles, un fet que suposaria una ajuda total de 808.000 euros. En ambdós casos, les actuacions han d’estar finalitzades com a màxim el 30 de juny de 2027.
Més partida també en l’anterior convocatòria
Entre el desembre de 2024 i el febrer de 2025, l’Ajuntament de Figueres, dins del Pla Estratègic de Subvencions (2024-2026), va acabar destinant 405.527,66 euros en aquestes ajudes. Inicialment, s’hi havien destinat 270.000 euros, però es va augmentar la quantitat per l’alt volum de peticions (52 sol·licitants s’hi van adherir).
Per un costat, es va destinar 236.519,80 euros per a la restauració i la rehabilitació de façanes d’edificis. Inicialment, s’hi havien destinat 150.000 euros, però davant l’alta demanda de sol·licitants -finalment, van ser 33- s'hi van afegir 100.000 euros més. Per l’altre costat, es van destinar 169.007,86 € per a la millora de l’accessibilitat dels immobles. Com havia passat en l’altra subvenció, inicialment se’n van destinar 120.000 i després del volum de sol·licitants -19 actuacions en total- se'n van afegir 50.000 més.
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
- BAC Valves entra al grup Meca-Inox per reforçar la seva expansió internacional i garantir la continuïtat a Figueres
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- «Al nostre sistema penal, matar una persona surt molt barat»
- L’OCU avisa: així actuen els ciberdelinqüents que buiden comptes bancaris sense robar la targeta