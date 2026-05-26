Tradició
Figueres homenatja Gaudí amb una gran catifa floral a l'església de Sant Pere
Figueres va viure el dissabte 23 de maig una jornada dedicada a l’art efímer amb la creació de la catifa floral El somni de Gaudí a Figueres, instal·lada a l’església de Sant Pere. La proposta, vinculada a l’Any Gaudí, va atraure nombrosos visitants i va destacar per la seva força visual i per la complexitat tècnica de l’obra.
La catifa floral, inspirada en l’univers modernista i surrealista, feia 3,3 x 6 metres i va ser elaborada per una vintena de catifaires. En total, els participants van dedicar prop de 225 hores de treball a donar forma a una peça considerada una de les més complexes executades recentment pel nivell de detall, les textures i la combinació cromàtica.
Deu textures i 31 colors
El disseny gràfic de la catifa va anar a càrrec de Quim Dasquens i incorporava fins a 10 textures diferents i 31 colors. Per elaborar-la es van utilitzar materials molt diversos, com clavells naturals, molsa preservada, carbonat càlcic tenyit, encenalls de colors, arenes, sals tenyides i terra negra de jardí.
La iniciativa va comptar amb la participació de diverses entitats catifaires del territori, com l’associació Acció Cívica Calderina, l’associació Catifaires d’Arbúcies i el Casal de Mollet. La jornada va posar en valor el treball col·laboratiu i el compromís d’aquestes entitats amb la preservació de les tradicions vinculades al patrimoni cultural immaterial.
Figueres, escenari de l’art efímer
Des de l’organització s’ha valorat molt positivament l’impacte cultural de la proposta, que reforça el paper de Figueres com a escenari destacat per a l’art de les catifes florals. L’acció també ha servit per promocionar el patrimoni efímer i acostar al públic una expressió artística que combina creativitat, tradició i participació ciutadana.
