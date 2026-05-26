BAC Valves entra al grup Meca-Inox per reforçar la seva expansió internacional i garantir la continuïtat a Figueres
L’empresa s’integra en un grup especialitzat en vàlvules industrials d’alt rendiment, amb presència en mercats com la química, l’energia, el gas, el GNL, la indústria farmacèutica i l’alimentació
BAC Valves, l’empresa industrial de Figueres especialitzada en la fabricació de vàlvules industrials, ha entrat a formar part del grup Meca-Inox després de l’adquisició d’una participació en la companyia. L’operació, efectiva des del 14 d’abril de 2026, obre una nova etapa per a la firma altempordanesa, que vincula el seu futur a un grup europeu amb una llarga trajectòria en el sector de la robineteria industrial d’alt rendiment.
L’acord ha estat fruit de la relació que les dues empreses mantenen des de fa anys. "Meca-Inox era client nostre i hem seguit camins paral·lels, fins i tot amb interessos a la Xina, on vam obrir una empresa fa tres anys. En el seu moment, ens van oferir una fusió que no ens va interessar, però davant la falta de relleu generacional a BAC Valves, finalment hem acabat acordant una venda majoritària d’accions a Meca-Inox", explica Carles Bach, CEO fins ara de l’empresa i fill del fundador, Emili Bach Grau.
Carles Bach destaca que "una de les principals línies de l’acord ha estat mantenir les instal·lacions a Figueres. Tot el personal ha estat informat del canvi. Havia arribat un moment que no teníem un relleu generacional garantit i la nostra màxima preocupació era garantir la continuïtat de l’empresa, que fins ara sempre ha mantingut la propietat en mans de la nostra família".
La integració de BAC Valves al grup Meca-Inox té com a objectiu reforçar la governança de l’empresa, assegurar la continuïtat de la marca i dotar-la de més recursos financers per accelerar la seva expansió internacional. Segons ha comunicat la mateixa companyia figuerenca, l’operació representa "una fita significativa" en el desenvolupament de l’empresa i ha de permetre consolidar el seu posicionament en mercats industrials d’alta exigència.
El grup Meca-Inox és un fabricant francès especialitzat en el disseny, la producció i la venda de vàlvules de bola d’alt rendiment per a processos industrials. Amb una activitat que es remunta a la dècada dels seixanta, el grup treballa per a sectors com la química, l’alimentació, la indústria farmacèutica, la biotecnologia, els gasos industrials, el GNL, l’energia nuclear i l’hidrogen.
L’entrada de BAC Valves permet a Meca-Inox ampliar la seva presència al mercat europeu i incorporar el coneixement d’un fabricant especialitzat en vàlvules de bola i de papallona per a la indústria química, petroquímica, gasista i de processos. Diverses publicacions sectorials han presentat l’operació com una adquisició estratègica que suma dues trajectòries complementàries dins del negoci de les vàlvules industrials i del control de fluids.
Una empresa figuerenca amb més de sis dècades d’activitat
Fundada l’any 1958, BAC Valves s’ha consolidat com una de les empreses industrials de referència de Figueres. La companyia té la seu al carrer Tapis i ha construït la seva trajectòria al voltant del disseny, la fabricació i la comercialització de vàlvules de quart de volta, especialment vàlvules de bola i vàlvules de papallona d’alt rendiment. La seva evolució ha estat marcada per una forta orientació exportadora i per la presència en projectes internacionals vinculats a sectors de gran complexitat tècnica.
L’empresa havia estat coneguda anteriorment amb denominacions vinculades al cognom familiar, com V. Bach o Valvules Bac, i va tenir en Emili Bach Grau la seva figura fundacional i més representativa. Amb el pas dels anys, BAC Valves ha passat de ser una empresa familiar a convertir-se en un fabricant industrial amb presència global, especialment en àmbits com la petroquímica, el gas, l’energia, el GNL, el GLP i la indústria de processos.
La fortalesa de BAC Valves rau en la seva especialització. L’empresa no fabrica productes genèrics, sinó vàlvules industrials pensades per treballar en entorns d’alta pressió, temperatures extremes o condicions corrosives. Entre les seves línies de producte hi ha les vàlvules criogèniques, les vàlvules metall-metall, les vàlvules d’aliatges especials i les vàlvules destinades a aplicacions severes en plantes químiques, petroquímiques, energètiques i gasistes.
La companyia també ha apostat per l’enginyeria pròpia, la recerca aplicada i els assajos tècnics com a elements diferencials. BAC Valves destaca per la capacitat de dissenyar solucions adaptades a les necessitats de cada projecte i per treballar amb estàndards exigents de qualitat, traçabilitat i seguretat. Aquesta especialització industrial explica que les seves vàlvules figuerenques s’hagin obert camí en mercats internacionals on la fiabilitat del producte és un factor decisiu.
Emili Bach i Carles Bach, empresarid i dirigents esportius
Més enllà de la seva vinculació amb l’empresa, Emili Bach Grau també va tenir una trajectòria destacada com a dirigent esportiu a Figueres. Va presidir la Unió Esportiva Figueres a partir de 1978 i va dirigir l’entitat durant dotze anys, en una etapa clau per al club. Sota la seva presidència, la Unió va arribar als vuitens de final de la Copa del Rei el 1981, va assolir l’ascens a Segona B la temporada 1982-83 i va pujar a Segona A la temporada 1985-86. També va inaugurar el nou estadi municipal el 1986 i el 1995 va rebre la medalla Forjadors de la Història Esportiva de Catalunya.
El seu fill Carles també ha tingut implicació en la vida associativa local, arribant a presidir el Club Vòlei Figueres, entitat que enguany arriba al seu vint-i-cinquè aniversari com una de les entitats esportives amb més projecció i equips de la ciutat.
Amb l’entrada al grup Meca-Inox, BAC Valves inicia ara una nova fase corporativa que manté el vincle amb la seva història industrial figuerenca, però la projecta cap a un escenari de més dimensió
