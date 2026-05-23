Divulgació
Figueres impulsa el relleu de la tradició sardanista amb més de 400 alumnes a la Rambla
La trobada escolar del 65è Aplec de la Sardana converteix el centre de la ciutat en una gran ballada de germanor i reivindica la continuïtat de la cultura popular catalana
La Rambla de Figueres s’ha convertit aquest divendres en un gran punt de trobada de la cultura popular catalana amb la celebració de la trobada sardanista escolar, una activitat inclosa en els actes del 65è Aplec de la Sardana. La iniciativa ha reunit més de quatre-cents alumnes d’ESO i de Primària de l’Institut Ramon Muntaner i de les escoles Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallach i Salvador Dalí.
L’acte, organitzat pel Foment de la Sardana Pep Ventura i l’Ajuntament de Figueres, ha volgut posar en valor la sardana com a símbol d’identitat col·lectiva i com una eina de transmissió de la tradició a les noves generacions. La jornada ha comptat amb la música en directe de la Cobla Vila de la Jonquera, que ha acompanyat els escolars durant tota la ballada.
Els professors Marcè Martí i Jordi Batlle, de l’Institut Ramon Muntaner, van ser els promotors inicials d’una proposta que ha anat creixent fins a omplir la Rambla amb divuit rotllanes de vint-i-cinc nens i nenes cadascuna. En total, hi han participat també 72 voluntaris, repartits entre les diferents rotllanes per ajudar els alumnes en el desenvolupament de la ballada.
Una sardana de germanor al cor de la ciutat
Durant la trobada, les dues primeres sardanes s’han ballat per separat, per facilitar la participació dels diferents grups escolars. La tercera peça, en canvi, s’ha interpretat com una sardana de germanor, amb tots els participants units en una gran ballada que ha omplert de moviment i música el centre de Figueres.
El públic que seguia l’acte també s’ha pogut afegir a la ballada final, reforçant el caràcter obert i popular de la jornada. La imatge de la Rambla plena de rotllanes ha servit per reivindicar la sardana a Figueres com una tradició viva, compartida i capaç d’interpel·lar tant infants com adults.
Defensa de la cultura catalana
La trobada ha comptat amb les intervencions del regidor de Cultura Popular, Josep Maria Bernils, i de la presidenta del Foment de la Sardana Pep Ventura, Montserrat Mauné, que han destacat la importància de continuar promovent activitats que acostin la sardana als més joves. En un context en què la cultura popular necessita espais de visibilitat i relleu generacional, la jornada s’ha presentat com una clara defensa del patrimoni cultural català.
La iniciativa ha estat molt celebrada per la comunitat educativa i sardanista, ja que permet mantenir viva la tradició sardanista entre les noves generacions de figuerencs i figuerenques. Amb aquesta trobada, el 65è Aplec de la Sardana reforça el seu paper no només com a cita festiva, sinó també com a eina de cohesió, aprenentatge i afirmació de la cultura catalana.
