La Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic s’uniran en un gran esdeveniment enogastronòmic a Figueres
La nova proposta se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre a la Rambla
L'Ajuntament de Figueres prepara una aposta de gran abast per reforçar la projecció de la gastronomia empordanesa i els vins de la DO Empordà. El consistori unificarà les pròximes edicions de la Mostra del Vi de l’Empordà i del Fòrum Gastronòmic Ciutat de Figueres en un únic cap de setmana que se celebrarà a primers d’octubre, amb la Rambla com a principal escenari de les activitats.
La iniciativa suposarà la celebració conjunta de la 40a Mostra del Vi de l’Empordà i del tercer Fòrum Gastronòmic Ciutat de Figueres, dues cites consolidades que fins ara s’organitzaven per separat. Amb aquesta fórmula, el govern municipal vol crear una gran plataforma de promoció dels productes de proximitat, la restauració i el sector vitivinícola del territori.
La Rambla de Figueres es convertirà en l’eix central de l’activitat, amb estands de cellers, degustacions, propostes gastronòmiques, demostracions culinàries i activitats vinculades a la cultura del vi i la cuina empordanesa. L’objectiu és generar una proposta amb més capacitat d’atracció tant per al públic local com per als visitants.
Recuperar l’esperit de la Mostra del Vi
La decisió també representa un canvi d’estratègia respecte als darrers anys de la Mostra del Vi. Històricament, l’esdeveniment s’havia celebrat durant dècades el mes de setembre, coincidint amb el final de la verema i amb unes condicions considerades més favorables pel sector.
Després de la pandèmia, però, i a petició dels mateixos cellers, la Mostra es va traslladar al mes de juny, fent-la coincidir amb la Festa de Sant Pere. Aquest canvi, tanmateix, no va acabar de funcionar. La participació de cellers va baixar notablement en les últimes edicions i diversos elaboradors van expressar les dificultats que suposava participar-hi en plena època de feina als vins i a les explotacions.
Amb el retorn al calendari de tardor i la fusió amb el Fòrum Gastronòmic, l’Ajuntament confia a recuperar múscul i convertir la cita en una gran festa de la enogastronomia empordanesa.
Una aposta per promocionar la ciutat
Des del consistori es considera que la unió dels dos esdeveniments permetrà sumar esforços i oferir una experiència més completa al visitant. La proposta busca reforçar la imatge de Figueres com a capital comercial, cultural i gastronòmica de l’Alt Empordà, alhora que dona visibilitat als productors locals i als establiments de restauració.
La nova fórmula també pretén generar un impacte econòmic més gran al centre de la ciutat i consolidar un cap de setmana de referència al calendari de fires i esdeveniments de les comarques gironines.
