Violència de gènere
El jutjat envia a presó provisional i sense fiança el detingut per matar a ganivetades la seva exparella a Figueres
La causa està oberta pels delictes d'homicidi i per trencament de condemna
El jutjat de guàrdia de Figueres ha enviat a presó provisional comunicada i sense fiança el detingut per matar a ganivetades la seva exparella a la plaça Josep Tarradellas de Figueres aquest dimarts. L'arrestat ha passat a disposició del jutge aquest divendres al matí, després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver, presumptament, assassinat la dona. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Cal tenir en compte que el sospitós va acceptar una conformitat dilluns que contemplava una condemna de sis mesos de presó i una ordre d'allunyament de la víctima per maltractar-la. Una ordre que es va saltar el mateix dilluns a la tarda, quan va tornar a agredir-la.
Arran d'aquest fet, els Mossos d'Esquadra van tornar a detenir l'home i el jutjat va citar la víctima per a una avaluació forense de les ferides, però no s'hi va presentar. L'home va tornar a quedar en llibertat dimarts al migdia i, de nou, es va tornar a saltar l'ordre d'allunyament i la incomunicació amb la víctima per un any i quatre mesos.
Cap a tres quarts de tres, poca estona més tard de quedar en llibertat, va matar a ganivetades la seva exparella, amb qui convivia en un pis proper a la plaça Tarradellas, on es van produir els fets.
Després de matar-la, l'home va anar a rentar-se els braços, que portava tacats de sang, en una font propera. Va ser en aquell moment quan diversos vianants que estaven per la zona van retenir el detingut per evitar que marxés fins que van arribar els Mossos i el van detenir.
Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diversos efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar la vida de la dona.