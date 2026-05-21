Gastronomia
La Ruta del Tast Surrealista arrencarà el 3 de juny amb una gran festa a la plaça Catalunya de Figueres
La 5a edició de la iniciativa reunirà 26 establiments amb tapes i menús inspirats en Dalí i s’estrenarà amb degustacions, vi de la DO Empordà i música en directe.
Figueres donarà el tret de sortida a la 5a edició de la Ruta del Tast Surrealista el dimecres 3 de juny, a les 19 hores, amb una gran festa de presentació a la plaça Catalunya. L’esdeveniment servirà d’avantsala d’una ruta gastronòmica que se celebrarà del 4 al 14 de juny i que reunirà 26 establiments d’hostaleria i restauració amb propostes inspirades en l’univers de Salvador Dalí.
La festa inaugural comptarà amb la participació d’una vintena d’establiments, que oferiran degustacions de les tapes de la ruta, acompanyades de vins de la DO Empordà. També hi haurà actuació en directe del grup de rumba Sunmorenao Duo, en un format pensat per portar la ruta al carrer i convertir la plaça Catalunya en un aparador gastronòmic i comercial.
La iniciativa, organitzada per Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, combinarà tapes, menús i activitat comercial durant onze dies. En total, 20 establiments oferiran una tapa d’inspiració surrealista maridada amb una copa de vi de la DO Empordà per 4 euros, mentre que 6 restaurants elaboraran menús especials per 35 euros.
La presentació davant dels mitjans s’ha fet a l’emblemàtic celler de ca la Teta de l’Hotel Duran, un dels espais amb més història gastronòmica de la ciutat. L’acte ha comptat amb la participació de la regidora de Fires i Mercats, Pilar Sánchez; el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó; l'hoteler Ramon Duran, el restaurador Lluís Sanz del Mesón Asador i el pastisser Àngel Garcia.
Carbó ha destacat "la rellevància que té aquest esdeveniment per al nostre comerç, ja que els participants de la ruta passegen d’establiment en establiment passant per davant de les nostres botigues". En aquest sentit, la Ruta del Tast Surrealista no només busca promocionar la restauració local, sinó també generar moviment als carrers i reforçar la connexió entre gastronomia, comerç i ciutat.
Un joc d'imaginació daliniana
Les propostes gastronòmiques jugaran amb noms i receptes d’inspiració daliniana, com "Ous surrealistes", "Rellotge nou", "Bomba daliniana", "El desig de la Gala" o "Telèfon-Gambeta". Entre les elaboracions hi haurà parmentier de patata amb pop a la planxa, cistellets de gnocchis de ricotta, cassola de sèpia amb carxofes i mandonguilles, croquetes de vaca madurada, tàrtar de gamba blanca, galta de porc, foie, alga wakame i també opcions dolces com mousse de cacau amb financiers de xocolata.
Els comensals podran votar la millor tapa o menú a través de l’aplicació mòbil Rutappa. Entre els participants se sortejaran un sopar per a dues persones, dues entrades al Teatre-Museu Dalí, vals regal per a comerços associats a Comerç Figueres i ampolles de vi Heus del celler La Vinyeta. A més, també es premiaran els tres establiments més votats en les categories de tapa i menú.
Establiments participants
Els vint establiments que oferiran tapa són: Batuts, Càlid Cafè, Ca la Xeli, El Cafè del Casino, Pastisseria Tall Dolç, Carns Serraplà, Hostal Amiel, El Dynàmic, Pizzeria Augustea, Granada Vins, La Patagonia, Lizarran, Tony’s Figueres, Txots, Moma 33, Motel Empordà Wine Bar, Nòmada, Boga Gastrotaberna, Sea & Chips i Sentits.
Els sis restaurants i establiments que prepararan menús surrealistes són: Foc, Can Jeroni, Duran, El Pelegrí, Mesón Asador i Maia.
Pots descarregar el llibret amb totes les dades clicant aquest enllaç.
