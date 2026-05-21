Violència de gènere
Menor admet que "alguna cosa ha fallat" en el feminicidi de Figueres, però defensa que "el sistema sí que funciona"
La consellera aposta per endurir mesures en casos d'alt risc i estudiar la presó preventiva
La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha admès que "alguna cosa ha fallat" en el feminicidi de Figueres, però ha remarcat que el sistema de protecció de les víctimes "ha funcionat en altres casos" i ha permès "que hi hagi moltes dones supervivents". En una entrevista a la Cadena SER, ha defensat evitar un missatge "d'inevitabilitat de la violència masclista" i ha deixat clar que, en darrer terme, "l'únic culpable és l'assassí". Menor ha anunciat que es convocarà el grup d'anàlisi de feminicidis per determinar si hi va haver errors de coordinació, de traspàs d'informació o de valoració del risc. També ha apostat per endurir les mesures en casos d'alt risc i estudiar la "presó preventiva" en determinades situacions.
La consellera ha explicat que el Govern convocarà "amb molta contundència" el grup d'anàlisi de feminicidis per estudiar què ha pogut fallar en aquest cas i aplicar "els mecanismes correctors que facin falta per millorar la coordinació institucional". En aquest sentit, ha apuntat que caldrà determinar si hi va haver "una manca de traspàs d'informació" o "una manca de valoració dels riscos", tot i que ha demanat prudència abans d'establir conclusions.
Menor també ha volgut enviar "dos missatges". D'una banda, ha insistit que "el sistema, en altres casos, funciona" i ha remarcat que existeix "un sistema de protecció que ha aconseguit que hi hagi moltes dones supervivents". De l'altra, ha subratllat que hi ha "més recursos dintre del sistema que els policials i els judicials", en referència als serveis especialitzats d'atenció i acompanyament a les dones.
La titular d'Igualtat i Feminisme ha avisat que la violència masclista és "multicausal i multifactorial" i ha defensat que "l'únic culpable aquí és l'assassí". Segons ha dit, en alguns casos "han fallat mecanismes de protecció", en d'altres "la detecció" o "l'entorn", i ha afegit que els feminicidis són "la punta de l'iceberg" d'una "violència estructural".
Presó preventiva
En paral·lel, ha considerat que caldria endurir les mesures en els casos amb risc alt i ha defensat que es contempli aplicar la "presó preventiva" en determinades situacions. També ha plantejat la necessitat de revisar el sistema des d'una perspectiva normativa per dotar l'administració de justícia de més eines i evitar que totes les decisions depenguin "d'una valoració subjectiva".
Preguntada sobre la possibilitat que la conselleria es personi com a acusació popular en aquest cas, tal com ja ha anunciat l'Ajuntament de Figueres, ha explicat que aquesta opció s'està analitzant des de la Direcció General de Feminismes. "Ho hem fet en altres procediments, encara ho estem analitzant, però imagino que segurament sí", ha indicat.
