Una catifa floral de grans dimensions homenatjarà Gaudí a l’església de Sant Pere de Figueres

El disseny gràfic és obra de Quim Dasquens i treballen en la creació una vintena de persones

La catifa floral inspirada en Gaudí. / Federació Catalana de Catifaires

Figueres

Una vintena de persones donaran forma a la catifa floral El somni de Gaudí a Figueres situada a l'església de Sant Pere, on es podrà visitar. L'activitat s'emmarca en l'Any Gaudí.

La catifa, de grans dimensions (3,3 x 6 metres), sobresurt per la seva complexitat tècnica i la riquesa cromàtica. Es tracta d’una creació d’alta dificultat que requerirà prop de 200 hores de treball intens per part d’una vintena de catifaires, posant en valor l’art efímer i el seu pes dins el patrimoni cultural, han informat des de la Federació Catalana de Catifaires.

El disseny gràfic és obra de Quim Dasquens i destaca per la combinació de fins a 10 textures i 31 colors diferents. Per aconseguir aquest resultat, s’utilitzaran materials diversos com clavells naturals, molsa preservada, carbonat càlcic tenyit, encenalls de colors, arenes, sals tenyides i terra negra de jardí.

Aquesta iniciativa comptarà amb la participació de diverses entitats catifaires del territori, com l’Associació Acció Cívica Calderina, l’Associació Catifaires d’Arbúcies i el Casal de Mollet. La col·laboració entre aquests col·lectius posa de manifest la vitalitat d’aquesta tradició i la seva transmissió com a part del patrimoni cultural immaterial.

Sis cales de l'Empordà per gaudir de la tranquil·litat abans de l'arribada massiva de turistes

Èric Torres, fundador de l'Escoleta Cap de Creus: "Vam néixer sense gaires aspiracions i ara som en vuit pobles de l'Empordà"

La neta de l'agent franquista que va entregar Companys: "Sento vergonya i ràbia per saber que soc descendent d'un victimari, d'un fanàtic feixista"

El peraladenc Albert Carbó guanya l'Europa League amb l'Aston Villa

Menor admet que "alguna cosa ha fallat" en el feminicidi de Figueres, però defensa que "el sistema sí que funciona"

Adrià Geli, entrenador personal: "Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l'estiu"

Bàscara acull la XXXV Fira de Flors Silvestres amb activitats culturals i tradicionals

El Barça celebra la Lliga amb un sopar a Castelldefels amb magnificència: Laporta, aclamat; Araujo, tenyit de blau; Lamine, amb la seva nova xicota...
