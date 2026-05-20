Veïns de Figueres condemnen l'assassinat masclista i reclamen responsabilitats en una nova concentració
La concentració espontània denuncia la "plaga masclista" i exigeix justícia i mesures per protegir les víctimes de violència
Gerard Vilà
Un centenar de veïns de Figueres han tornat a concentrar-se a la plaça de l'Ajuntament per condemnar el crim masclista d'aquest dimarts i per reclamar que hi hagi "responsabilitats". Els assistents, convocats de forma espontània i a través de les xarxes socials, han cridat consignes en contra "de la plaga masclista" i exigint justícia. "Ens reunim aquí per condemnar l'assassinat masclista, però també per l'errada d'un sistema que ha tornat a fallar i que a causa d'això va passar el que va passar", ha etzibat Yolanda Blanco, una de les responsables de llegir el manifest final. Un manifest que reclama també el suport i la protecció de les víctimes de violència masclista, com era el cas de la dona assassinada.
Després de la indignació de les més de 500 persones que s'han concentrat aquest matí a Figueres per seguir el minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament pel crim masclista d'aquest dimarts a la ciutat, a les 18 hores han estat uns 150 els veïns de la localitat que hi han tornat per fer sentir el seu rebuig. Un acte convocat a través de les xarxes socials i que també ha servit per carregar contra l'administració perquè "s'ha fallat en la protecció d'una víctima de violència masclista".
En aquest sentit, els concentrats han demanat que s'assumeixin responsabilitats i que es prenguin mesures i s'endureixin els protocols per protegir les víctimes dels seus agressors.
"Calen respostes i també responsables, perquè aquí ha fallat el sistema judicial sobretot i creiem que hauria d'haver-hi responsabilitats", ha assenyalat Yolanda Blanco, una de les responsables de llegir el manifest final.
L'acte ha acabat amb una llarga ovació i amb la reivindicació per part dels assistents que "no torni a passar". La concentració a la plaça de l'Ajuntament de Figueres s'ha desenvolupat sense cap incident.
A les 11 hores s'ha fet un minut de silenci al mateix lloc, on s'han agrupat més de mig miler d'assistents que han coincidit a denunciar la desprotecció de la víctima. I és que l'agressor estava condemnat des del dilluns 18 i tenia una ordre d'allunyament de la dona de 250 metres durant un any i quatre mesos.
Cal recordar també que el mateix dilluns a la tarda la policia el va detenir per saltar-se l'ordre, només unes hores abans que se li imposés. Dimarts, després de quedar en llibertat, el presumpte agressor va tornar a saltar-se l'ordre i va matar la dona.
