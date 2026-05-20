Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Bar Boia CadaquésMotorista 71 kg droga PertúsPep SubirósRobatoris Cabanes
instagramlinkedin

Veïns de Figueres condemnen l'assassinat masclista i reclamen responsabilitats en una nova concentració

La concentració espontània denuncia la "plaga masclista" i exigeix justícia i mesures per protegir les víctimes de violència

Veïns de Figueres condemnen l'assassinat masclista i reclamen responsabilitats en una nova concentració

Veïns de Figueres condemnen l'assassinat masclista i reclamen responsabilitats en una nova concentració / Gerard Vilà

Gerard Vilà

Figueres

Un centenar de veïns de Figueres han tornat a concentrar-se a la plaça de l'Ajuntament per condemnar el crim masclista d'aquest dimarts i per reclamar que hi hagi "responsabilitats". Els assistents, convocats de forma espontània i a través de les xarxes socials, han cridat consignes en contra "de la plaga masclista" i exigint justícia. "Ens reunim aquí per condemnar l'assassinat masclista, però també per l'errada d'un sistema que ha tornat a fallar i que a causa d'això va passar el que va passar", ha etzibat Yolanda Blanco, una de les responsables de llegir el manifest final. Un manifest que reclama també el suport i la protecció de les víctimes de violència masclista, com era el cas de la dona assassinada.

Després de la indignació de les més de 500 persones que s'han concentrat aquest matí a Figueres per seguir el minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament pel crim masclista d'aquest dimarts a la ciutat, a les 18 hores han estat uns 150 els veïns de la localitat que hi han tornat per fer sentir el seu rebuig. Un acte convocat a través de les xarxes socials i que també ha servit per carregar contra l'administració perquè "s'ha fallat en la protecció d'una víctima de violència masclista".

En aquest sentit, els concentrats han demanat que s'assumeixin responsabilitats i que es prenguin mesures i s'endureixin els protocols per protegir les víctimes dels seus agressors.

"Calen respostes i també responsables, perquè aquí ha fallat el sistema judicial sobretot i creiem que hauria d'haver-hi responsabilitats", ha assenyalat Yolanda Blanco, una de les responsables de llegir el manifest final.

Veïns de Figueres condemnen l'assssinat masclista i reclamen responsabilitats en una nova concentració

Veïns de Figueres condemnen l'assassinat masclista i reclamen responsabilitats en una nova concentració / Gerard Vilà

L'acte ha acabat amb una llarga ovació i amb la reivindicació per part dels assistents que "no torni a passar". La concentració a la plaça de l'Ajuntament de Figueres s'ha desenvolupat sense cap incident.

A les 11 hores s'ha fet un minut de silenci al mateix lloc, on s'han agrupat més de mig miler d'assistents que han coincidit a denunciar la desprotecció de la víctima. I és que l'agressor estava condemnat des del dilluns 18 i tenia una ordre d'allunyament de la dona de 250 metres durant un any i quatre mesos.

Notícies relacionades i més

Cal recordar també que el mateix dilluns a la tarda la policia el va detenir per saltar-se l'ordre, només unes hores abans que se li imposés. Dimarts, després de quedar en llibertat, el presumpte agressor va tornar a saltar-se l'ordre i va matar la dona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
  2. Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
  3. Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
  4. VÍDEO | Jordi Masquef, sobre el crim masclista de Figueres: 'Alguna cosa ha fallat
  5. Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
  6. Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
  7. Figueres estrena el Mercat de Sant Baldiri en record de la desapareguda Fira
  8. L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament

Veïns de Figueres condemnen l'assassinat masclista i reclamen responsabilitats en una nova concentració

Veïns de Figueres condemnen l'assassinat masclista i reclamen responsabilitats en una nova concentració

Enxampen junts Lamine Yamal i la influencer Inés García: les imatges a Grècia que han revolucionat les xarxes

Enxampen junts Lamine Yamal i la influencer Inés García: les imatges a Grècia que han revolucionat les xarxes

Mapfre reivindica l’assegurança com a motor de desenvolupament i cohesió social a Iberoamèrica

Mapfre reivindica l’assegurança com a motor de desenvolupament i cohesió social a Iberoamèrica

Endesa restableix del tot el servei als quatre pobles de l'Alt Empordà afectats per l'avaria elèctrica

Endesa restableix del tot el servei als quatre pobles de l'Alt Empordà afectats per l'avaria elèctrica

Empuriabrava tindrà un nou punt d'informació turística amb un espai immersiu a l'edifici Girasol

Empuriabrava tindrà un nou punt d'informació turística amb un espai immersiu a l'edifici Girasol

Llers denuncia una plaga d’abocaments i inicia vigilància amb càmeres itinerants amb els Agents Rurals

Llers denuncia una plaga d’abocaments i inicia vigilància amb càmeres itinerants amb els Agents Rurals

La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals

La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals

El Último

El Último
Tracking Pixel Contents