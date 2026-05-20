Successos
La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
El local, situat al carrer de la Jonquera, ha estat precintat per diversos incompliments de normativa que els propietaris no haurien corregit després de les inspeccions municipals
La Guàrdia Urbana de Figueres ha tancat i precintat aquest dimarts un establiment d’alimentació del carrer de la Jonquera. Segons fonts municipals, el negoci havia generat diverses queixes veïnals.
La mesura s’ha adoptat després que, en diferents inspeccions de policia administrativa, s’hi detectessin diversos incompliments de la normativa vigent. Aquests requeriments, segons les mateixes fonts, no haurien estat esmenats pels responsables del local dins els terminis establerts.
