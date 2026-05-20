Violència de gènere
El detingut per la mort violenta de Figueres havia estat a presó i acumula nombrosos antecedents, molts per violència masclista
El Departament d’Igualtat i Feminisme condemna l’assassinat d’Erika, la dona de 33 anys morta a ganivetades per la seva exparella en ple carrer
Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
El Departament d’Igualtat i Feminisme ha condemnat el feminicidi d’una veïna de Figueres assassinada aquest dimarts, 19 de maig, presumptament per la seva exparella. Es tracta del tercer de l’any 2026 a Catalunya i el 162è des que es van començar a recollir dades oficials, l’any 2012.
La víctima és Erika, una dona de 33 anys d’origen hondureny que també es feia dir Kimberli i veïna de Figueres. Va morir aquest dimarts a la tarda després de rebre diverses ganivetades en ple carrer, a la plaça Josep Tarradellas de Figueres, molt a prop d'una escola. El presumpte autor del crim, un home de 48 anys, Andrés Roche, també veí de la ciutat, va ser detingut al mateix lloc dels fets per efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Figueres.
El Departament ha expressat el seu “més sentit condol i escalf” a l’entorn de la dona presumptament assassinada per violència masclista i als veïns i veïnes de Figueres. Igualtat i Feminisme recorda que erradicar les violències masclistes és “una qüestió de país” i fa una crida a sumar esforços des de tots els àmbits de la societat per acabar amb aquesta xacra, en un comunicat.
El cas ha commocionat Figueres perquè el presumpte agressor ja havia passat pels jutjats hores abans del crim. Segons la informació facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’home havia estat condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. En aquella sentència de conformitat també se li va imposar una ordre d’allunyament de 250 metres i la prohibició de comunicar-se amb ella durant un any i quatre mesos.
Hores després, el mateix home va tornar a ser detingut per presumptament haver lesionat la víctima. La dona va quedar citada per ser explorada pel metge forense i per declarar davant el jutge de guàrdia, però no es va presentar. Arran d’això, el detingut va quedar en llibertat. Poques hores més tard, va ser arrestat de nou, aquest cop com a presumpte autor de l’homicidi masclista de Figueres.
Agressor conegut per la policia
L’agressor, conegut per la policia, havia estat a presó i acumula nombrosos antecedents -molts d'ells per violència masclista-, segons fonts coneixedores del cas. L’home és espanyol, ha viscut a Ripoll i veí de Figueres.
Els fets van tenir lloc poc abans de les tres de la tarda. Quan els serveis d’emergència van arribar a la plaça, es van trobar la dona estesa a terra amb ferides d’arma blanca. Tot i les maniobres d’assistència del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), no van poder fer res per salvar-li la vida. L’arma del crim, un ganivet de cuina ensangonat, va aparèixer sota un vehicle aparcat a la mateixa plaça. Després de l'assassinat, l'acusat es va rentar els braços plens de sang en una font de la mateixa plaça i nombrosos testimonis s'hi van encarar i el van retenir a l'espera de la policia.
La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra a Girona manté oberta la investigació per esclarir totes les circumstàncies del crim. El jutjat d’instrucció número 6 de Figueres dirigeix la causa, que es troba sota secret de sumari. Està previst que el detingut passi a disposició judicial dijous.
162 dones i infants i adolescents morts
Amb aquest cas, Catalunya suma tres feminicidis aquest 2026. Pel que fa al 2025, el Departament d’Igualtat i Feminisme xifra en onze el nombre total de feminicidis, corresponents a deu dones assassinades per violència masclista i un feminicidi vinculat. Des del 2012, quan es van començar a recollir dades oficials, hi ha hagut 162 feminicidis a Catalunya: 152 dones i 10 infants i adolescents assassinats en el marc de les violències masclistes.
El Departament també recorda que el nombre de fills i filles que han quedat orfes per la violència masclista supera el centenar en la darrera dècada. Davant qualsevol indici o situació de violència masclista, Igualtat i Feminisme insisteix que cal trucar al 900 900 120, una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i que funciona les 24 hores del dia cada dia de l’any. En cas d’emergència davant d’una agressió, cal trucar al 112.
El Govern apel·la també a la responsabilitat col·lectiva i demana el màxim respecte a la intimitat de la víctima i del seu entorn per no afegir més dolor ni caure en cap forma de revictimització. Aquesta crida arriba després que circulessin imatges del crim masclista de Figueres per les xarxes socials, un fet que també va ser condemnat per l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, que aquest dimarts va admetre que “alguna cosa ha fallat” i va demanar “acabar amb aquesta xacra”. Aquest dimecres es fa un minut de silenci pels fets.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- VÍDEO | Jordi Masquef, sobre el crim masclista de Figueres: 'Alguna cosa ha fallat
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
- Figueres estrena el Mercat de Sant Baldiri en record de la desapareguda Fira
- L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
- Peyu: 'Al teatre, fer riure vuit-centes persones de cop et dona un poder que no tens amb cap altre mitjà