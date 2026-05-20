Violència de gènere
El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
Hores més tard se'l va detenir per tornar-la a agredir i avui havia quedat en llibertat per no comparèixer ella
Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
L'home detingut aquest dimarts per la mort violenta de Figueres havia estat condemnat dilluns mateix a sis mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. L'individu havia acceptat la pena i se li havia imposat una ordre d'allunyament de 250 metres i d'incomunicació amb ella durant un any i quatre mesos. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar, i la víctima va quedar citada per ser explorada el dimarts pel forense i per declarar davant el jutge de guàrdia. Dimarts, però, no s'hi ha presentar, i el detingut va quedar en llibertat. Hores després va tornar a ser detingut, aquest cop com a presumpte autor de l'homicidi de la víctima.
Segons la informació que facilita el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'agressió de dilluns la va assumir el jutge de guàrdia, la plaça 5 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Figueres.
Atès que aquest dimarts la víctima no s'havia presentat a la valoració de les lesions ni a declarar, aquest jutjat va deixar el detingut en llibertat i es va inhibir en favor de la plaça 7 de la secció d'instrucció, que és la que havia emès la sentència de conformitat prèvia. El TSJC puntualitza que la guàrdia resol únicament sobre les situacions personals.
