Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Bar Boia CadaquésMotorista 71 kg droga PertúsPep SubirósRobatoris Cabanes
instagramlinkedin

Violència de gènere

El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima

Hores més tard se'l va detenir per tornar-la a agredir i avui havia quedat en llibertat per no comparèixer ella

Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres

El lloc dels fets.

El lloc dels fets. / ACN

ACN

Figueres

L'home detingut aquest dimarts per la mort violenta de Figueres havia estat condemnat dilluns mateix a sis mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. L'individu havia acceptat la pena i se li havia imposat una ordre d'allunyament de 250 metres i d'incomunicació amb ella durant un any i quatre mesos. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar, i la víctima va quedar citada per ser explorada el dimarts pel forense i per declarar davant el jutge de guàrdia. Dimarts, però, no s'hi ha presentar, i el detingut va quedar en llibertat. Hores després va tornar a ser detingut, aquest cop com a presumpte autor de l'homicidi de la víctima.

Segons la informació que facilita el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'agressió de dilluns la va assumir el jutge de guàrdia, la plaça 5 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Figueres.

Notícies relacionades i més

Atès que aquest dimarts la víctima no s'havia presentat a la valoració de les lesions ni a declarar, aquest jutjat va deixar el detingut en llibertat i es va inhibir en favor de la plaça 7 de la secció d'instrucció, que és la que havia emès la sentència de conformitat prèvia. El TSJC puntualitza que la guàrdia resol únicament sobre les situacions personals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
  2. Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
  3. Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
  4. VÍDEO | Jordi Masquef, sobre el crim masclista de Figueres: 'Alguna cosa ha fallat
  5. Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
  6. Figueres estrena el Mercat de Sant Baldiri en record de la desapareguda Fira
  7. L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
  8. Peyu: 'Al teatre, fer riure vuit-centes persones de cop et dona un poder que no tens amb cap altre mitjà

El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima

El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima

Una avaria elèctrica deixa sense llum els pobles de la Mar d'Amunt

Una avaria elèctrica deixa sense llum els pobles de la Mar d'Amunt

Serveis mínims per la vaga de metges a Catalunya: l’atenció telefònica només atendrà les urgències

Serveis mínims per la vaga de metges a Catalunya: l’atenció telefònica només atendrà les urgències

Los Banis: trenta-sis anys de rumba flamenca, arrels gitanes i fidelitat a un estil propi

Los Banis: trenta-sis anys de rumba flamenca, arrels gitanes i fidelitat a un estil propi

"Pals de fibra caiguts: ja falta menys perquè vagin per terra, i això no vol dir que estiguin soterrats..."

"Pals de fibra caiguts: ja falta menys perquè vagin per terra, i això no vol dir que estiguin soterrats..."

Servimuntada, tres generacions construint i rehabilitant habitatges amb ofici

Servimuntada, tres generacions construint i rehabilitant habitatges amb ofici

M.Vich, qualitat, innovació i proximitat des de l’any 1964

M.Vich, qualitat, innovació i proximitat des de l’any 1964

L'Escolàpies ascendeix invicte a Segona Catalana i l'UCAP tanca el seu primer any en la sisena posició

L'Escolàpies ascendeix invicte a Segona Catalana i l'UCAP tanca el seu primer any en la sisena posició
Tracking Pixel Contents