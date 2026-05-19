Violència de gènere
VÍDEO | Jordi Masquef, sobre el crim masclista de Figueres: "Alguna cosa ha fallat"
"El crim i els il·lícits no entenen ni de races ni de nacionalitats", ha afirmat
Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha condemnat l'homicidi masclista ocorregut a la plaça Tarradellas aquest dimarts a tres quarts de tres de la tarda, quan un home ha agredit a ganivetades la seva exparella. Masquef ha admès que "alguna cosa ha fallat", atès que la policia ja havia detingut recentment l'agressor per saltar-se l'ordre d'allunyament que tenia respecte de la víctima.
"Tant de bo no haguéssim d'aprendre de qüestions com aquesta perquè no hauríem d'haver de lamentar la pèrdua d'una vida humana. Però sí, alguna cosa segurament ha fallat", ha reblat l'alcalde de Figueres.
Masquef, visiblement afectat, ha condemnat els fets i ha demanat "acabar amb aquesta xacra". "Des de l'Ajuntament només podem condemnar aquest crim masclista i, sobretot, com a alcalde, el que em toca és donar el condol a la família i intentar que incidents com aquest, que episodis com aquest, que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc", ha reblat.
Crític amb les imatges a les xarxes
Finalment, l'alcalde també ha demanat "una mica d'humanitat" i ha carregat durament contra les persones que estan penjant a les xarxes socials vídeos amb imatges de l'agressor i de la víctima.
"A vegades, la manca d'humanitat de determinades persones i també el fet de fer determinades elucubracions sobre els crims que succeeixen a les nostres ciutats... Jo sempre dic el mateix, i saben del meu discurs: el crim i els il·lícits no entenen ni de races ni de nacionalitats", ha conclòs Masquef, que ha confirmat que aquest dimecres es farà un minut de silenci per condemnar els fets.
El de Figueres és el tercer crim masclista d'enguany a Catalunya i el 162è des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. També és el tercer crim del 2026 a les comarques gironines.
