Figueres celebra els 50 anys de la UNED Girona amb un acte commemoratiu al Cercle Sport
La UNED Girona commemorarà el proper dimecres 20 de maig els seus 50 anys de trajectòria amb un acte especial a la ciutat de Figueres. La celebració tindrà lloc a les 18 h al Cercle Sport Figuerenc i reunirà alumnat, professorat, exalumnes, coordinadors i representants institucionals.
Sota el lema “Celebrem mig segle de trajectòria a UNED Girona a la ciutat de Figueres”, l’acte vol posar en valor la presència i l’impacte de la universitat al territori al llarg de més de trenta anys d’activitat docent a la capital empordanesa.
Durant la commemoració es projectarà un audiovisual que repassa la història de la UNED a Figueres des de la seva arribada l’any 1992 fins a l’actualitat, amb testimonis de professors, coordinadors, alumnes i graduats que han format part d’aquest recorregut.
Al llarg dels anys, la UNED ha ampliat la seva oferta formativa a la ciutat amb estudis d’accés a la universitat, graus com Treball Social i Educació Infantil, cursos d’idiomes i el programa UNED Sènior. Actualment, més de 70 estudiants cursen estudis reglats a Figueres i el programa UNED Sènior supera les 400 matrícules aquest curs.
La jornada es clourà amb una actuació dels alumnes del curs de Cant Coral de la UNED Sènior de Figueres, que interpretaran diverses peces musicals amb l’acompanyament al piano de Pere Puig.
