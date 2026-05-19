Violència de gènere
Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
L’agressor tenia una ordre d’allunyament que hauria trencat en dues ocasions i ha estat arrestat al mateix lloc dels fets
Un homicidi per violència masclista ha tingut lloc aquest dimarts a la plaça Josep Tarradellas de Figueres, on s’han desplaçat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrulles dels Mossos d’Esquadra i agents de la Guàrdia Urbana.
Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 14.48 hores. Diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana s’han traslladat fins al lloc de l’alerta, a la plaça Josep Tarradellas. També hi han anat diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.
Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han trobat la víctima estesa a terra en ple carrer. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Allà mateix, els policies han detingut el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima, de 33. Segons les primeres informacions, el detingut hauria apunyalat mortalment la dona.
Segons un vídeo enregistrat en els moments posteriors als fets, després de l’agressió mortal, l’home hauria anat caminant fins a una font de la mateixa plaça per netejar-se.
Ordre d’allunyament vigent
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut el presumpte agressor al lloc dels fets. Segons les primeres informacions, l’home té antecedents per violència masclista i tenia una ordre d’allunyament respecte de la víctima que hauria trencat aquest dilluns, segons fonts properes al cas. Per aquest motiu, el mateix dilluns ja havia estat arrestat.
Fins al lloc dels fets s’hi ha traslladat la comitiva judicial per fer l’aixecament del cadàver. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona s’ha fet càrrec del cas, mentre que la policia científica s’encarregarà de recollir mostres i vestigis a l’escena del crim.
L’Ajuntament de Figueres ha anunciat que aquest dimecres convocarà un minut de silenci a la plaça de l’Ajuntament en senyal de condemna i de suport a la víctima i al seu entorn.
