Entitats
Prop de 250 postals surten de Figueres cap al món en una activitat de postcrossing dedicada a Dalí i Meli
El cicle d’«Objectiu Meli» continua dijous amb una conferència sobre Català-Roca, Léonard i Meli al Museu de l'Empordà
Més de 200 postals han sortit aquest diumenge de Figueres cap a diferents punts del món en el marc del Postcrossing surrealista: de Figueres al món, una activitat familiar organitzada pels Amics dels Museus Dalí, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, a la Casa Natal de Salvador Dalí. La jornada s’inscriu dins la programació de l’exposició Objectiu Meli, dedicada al fotògraf Melitó Casals, Meli.
La proposta ha combinat cultura, memòria fotogràfica i correspondència postal a partir d’una imatge de Meli, fotògraf reconegut per la seva relació personal i professional amb Salvador Dalí. La postal escollida per a l’activitat mostra l’entrada del Teatre-Museu Dalí de Figueres i va ser editada per Melicolor l’any 1982. Formava part d’una sèrie que es venia a les botigues de records de l’entorn del museu.
Les postals escrites durant la jornada viatjaran ara cap a països com Alemanya, Argentina, Bèlgica, Bielorússia, Espanya, Estats Units, França, Holanda, Israel, Itàlia, Madagascar, Perú, Polònia, Romania, Rússia, Suècia i Taiwan, entre altres destinacions. D’aquesta manera, una petita part de Figueres i del seu imaginari dalinià arribarà a col·leccionistes i aficionats al correu postal d’arreu del món.
El postcrossing és un projecte internacional que permet intercanviar postals físiques entre persones de diferents països de manera aleatòria, generant vincles culturals i personals a través de l’escriptura i la correspondència. En aquesta ocasió, les famílies participants podien enviar fins a cinc postals, amb adreces preparades prèviament o bé assignades a través de la plataforma internacional Postcrossing.
La jornada també ha servit per reforçar el vincle entre la ciutat, el llegat dalinià i l’exposició Objectiu Meli, que es pot visitar fins al 13 de setembre al Museu de l’Empordà, l’Antic Escorxador i la Casa Natal de Dalí.
Els Amics dels Museus Dalí s’han mostrat molt satisfets per l’acollida de la Casa Natal i per la implicació dels participants del postcrossing, que han convertit la trobada en una jornada compartida de cultura, memòria i passió pel correu postal.
Acte amb els fills dels fotògrafs de Dalí
El cicle d’activitats vinculades a l’exposició Objectiu Meli continua el dijous 21 de maig, a les 19 hores, al Museu de l’Empordà, amb la conferència Els fotògrafs de Dalí: Català-Roca, Léonard i Meli. L’acte, organitzat pels Amics dels Museus Dalí amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, reunirà els fills de tres dels principals fotògrafs que van retratar Salvador Dalí: Jordi Meli Casals, fill de Melitó Casals, Meli; Andreu Català-Roca, fill de Francesc Català-Roca; i Santi Léonard, fill de Jacques Léonard.
La sessió serà moderada pel periodista Josep Playà Maset i permetrà aprofundir en la relació professional i personal que aquests fotògrafs van mantenir amb Dalí. Durant la conferència es revisaran algunes imatges emblemàtiques del pintor, moltes de les quals van ser captades a Figueres, Portlligat i Barcelona, i es compartiran anècdotes i contextos que ajuden a entendre millor el Dalí més íntim i quotidià.