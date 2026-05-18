Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Nena atacada senglar CadaquésEntrevista PeyuPluges torrencials empordàRetorn Elena García
instagramlinkedin

Entitats

Prop de 250 postals surten de Figueres cap al món en una activitat de postcrossing dedicada a Dalí i Meli

El cicle d’«Objectiu Meli» continua dijous amb una conferència sobre Català-Roca, Léonard i Meli al Museu de l'Empordà

L'activitat ha estat promoguda pels Amics dels Museus Dalí

L'activitat ha estat promoguda pels Amics dels Museus Dalí / AMD

Redacció

Redacció

Figueres

Més de 200 postals han sortit aquest diumenge de Figueres cap a diferents punts del món en el marc del Postcrossing surrealista: de Figueres al món, una activitat familiar organitzada pels Amics dels Museus Dalí, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, a la Casa Natal de Salvador Dalí. La jornada s’inscriu dins la programació de l’exposició Objectiu Meli, dedicada al fotògraf Melitó Casals, Meli.

La proposta ha combinat cultura, memòria fotogràfica i correspondència postal a partir d’una imatge de Meli, fotògraf reconegut per la seva relació personal i professional amb Salvador Dalí. La postal escollida per a l’activitat mostra l’entrada del Teatre-Museu Dalí de Figueres i va ser editada per Melicolor l’any 1982. Formava part d’una sèrie que es venia a les botigues de records de l’entorn del museu.

Les postals escrites durant la jornada viatjaran ara cap a països com Alemanya, Argentina, Bèlgica, Bielorússia, Espanya, Estats Units, França, Holanda, Israel, Itàlia, Madagascar, Perú, Polònia, Romania, Rússia, Suècia i Taiwan, entre altres destinacions. D’aquesta manera, una petita part de Figueres i del seu imaginari dalinià arribarà a col·leccionistes i aficionats al correu postal d’arreu del món.

El postcrossing és un projecte internacional que permet intercanviar postals físiques entre persones de diferents països de manera aleatòria, generant vincles culturals i personals a través de l’escriptura i la correspondència. En aquesta ocasió, les famílies participants podien enviar fins a cinc postals, amb adreces preparades prèviament o bé assignades a través de la plataforma internacional Postcrossing.

La jornada també ha servit per reforçar el vincle entre la ciutat, el llegat dalinià i l’exposició Objectiu Meli, que es pot visitar fins al 13 de setembre al Museu de l’Empordà, l’Antic Escorxador i la Casa Natal de Dalí.

Els Amics dels Museus Dalí s’han mostrat molt satisfets per l’acollida de la Casa Natal i per la implicació dels participants del postcrossing, que han convertit la trobada en una jornada compartida de cultura, memòria i passió pel correu postal.

Acte amb els fills dels fotògrafs de Dalí

El cicle d’activitats vinculades a l’exposició Objectiu Meli continua el dijous 21 de maig, a les 19 hores, al Museu de l’Empordà, amb la conferència Els fotògrafs de Dalí: Català-Roca, Léonard i Meli. L’acte, organitzat pels Amics dels Museus Dalí amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, reunirà els fills de tres dels principals fotògrafs que van retratar Salvador Dalí: Jordi Meli Casals, fill de Melitó Casals, Meli; Andreu Català-Roca, fill de Francesc Català-Roca; i Santi Léonard, fill de Jacques Léonard.

Notícies relacionades

La sessió serà moderada pel periodista Josep Playà Maset i permetrà aprofundir en la relació professional i personal que aquests fotògrafs van mantenir amb Dalí. Durant la conferència es revisaran algunes imatges emblemàtiques del pintor, moltes de les quals van ser captades a Figueres, Portlligat i Barcelona, i es compartiran anècdotes i contextos que ajuden a entendre millor el Dalí més íntim i quotidià.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents