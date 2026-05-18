Novetat
Figueres estrena el Mercat de Sant Baldiri en record de la desapareguda Fira
La cita, organitzada per l’Associació Art i Teca Empordà, se celebrarà el dissabte 23 de maig al carrer Nou, i aplegarà 37 parades i diverses activitats al llarg de tota la jornada
Figueres celebrarà el dissabte 23 de maig, de 10 a 20 hores, la primera edició del Mercat de Sant Baldiri, una nova proposta que tindrà lloc al carrer Nou i que neix amb el record de l’emblemàtica Fira de Sant Baldiri, organitzada durant anys per l’Associació d’Amics de Sant Baldiri. Aquella fira es va celebrar per últim cop fa nou anys, després d’haver arribat a les 318 edicions.
El nou Mercat de Sant Baldiri estarà organitzat per l’Associació Art i Teca Empordà, ubicada al carrer Nou, 46, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres. La iniciativa vol recuperar l’esperit de trobada al carrer amb una jornada dedicada a l’artesania, el comerç local, la gastronomia, la música i les activitats familiars.
37 parades al carrer Nou
En aquesta primera edició, el mercat artesanal i comercial comptarà amb 37 parades situades al primer tram del carrer Nou, començant per la Font Lluminosa. La proposta reunirà diferents expositors i establiments, amb una oferta pensada per dinamitzar aquest eix comercial de la ciutat durant tota la jornada.
A més de les parades, el programa inclourà activitats durant tot el dia, amb tallers al carrer i també al local de l’associació organitzadora. Els tallers infantils es faran de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores, amb preus que oscil·laran entre els 4 i els 11 euros, segons l’activitat.
Tallers infantils durant tot el dia
La programació començarà a les 10 hores amb tallers de polseres, pintura amb cintes i espelmes. A les 11 hores, serà el torn de les manualitats, els estels de colors i les espelmes, mentre que a les 12 hores es faran activitats d’estampació amb segell, polseres i espelmes.
A la tarda, els tallers es reprendran a les 16 hores amb estampació amb segell, porexpan i espelmes. A les 17 hores hi haurà manualitats, un taller de penjador i espelmes, i a les 18 hores la jornada continuarà amb un taller de clauer robot i un altre d’espelmes, amb l'acompanyament musical de Radio Cassette Night.
