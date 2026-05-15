L’Armada explica a Figueres els avenços del nou submarí Monturiol, a punt per a les proves de mar
El comandant de quilla de l’S-82, Damián Niebla, exposa al castell de Sant Ferran el paper de l’arma submarina quan el nou vaixell es prepara per a ser lliurat a finals d'any
El castell de Sant Ferran de Figueres va acollir aquest dijous al vespre una conferència amb un fort simbolisme figuerenc i naval. El capità de corbeta Damián Niebla Bars, comandant de quilla del submarí S-82 Narcís Monturiol, va oferir la xerrada "El Arma Submarina, The Silent Service", organitzada pel Consorci del Castell de Sant Ferran, en què va repassar l’origen, la funció actual i el futur de l’arma submarina de l’Armada, amb especial atenció al programa S-80, no exempt de complicacions, i a la figura de l’inventor figuerenc Narcís Monturiol.
La intervenció va arribar en un moment clau per al nou submarí. Segons va explicar Niebla, el Monturiol és a punt d’iniciar les proves de mar i la previsió és que pugui ser lliurat a l’Armada abans de finals d’any. Aquesta és també la situació que recull el portal especialitzat Infodefensa, que apunta que l’S-82 ja ha superat de manera satisfactòria la fase de proves de port i que el pròxim gran pas serà la primera navegació en superfície a la badia de Cartagena. Després vindran les proves d’immersió, primer a cota periscòpica i més endavant a cota màxima.
Lloança a la enginyeria
L’acte de dijous va comptar amb una introducció inicial del president del Consorci del Castell, el tinent general figuerenc i reconegut historiador Carlos Díaz Capmany. Fidel als seus estudis militars, va recordar als presents la vinculació dels enginyers de l’exèrcit de Terra en la construcció de les grans bases navals atlàntiques del segle XVIII, a la mateixa època de la creació de la fortalesa figuerenca i va lloar el paper de l'enginyeria en l'evolució militar al llarg dels temps. També va intervenir el capità de fragata López Rey per a destacar la trajectòria professional de Damián Niebla, fill de Barcelona i un dels pocs oficials catalans d’alta graduació de l’Armada. El comandant de l’S-82 va iniciar la seva intervenció recordant les visites de la seva infantesa i joventut al Castell de Figueres, ja que estiuejava a la comarca amb la seva família. "En guardo molts bons records i puc assegurar que conec molts dels racons d'aquesta fortalesa, en la qual també vaig navegar dins de les cisternes quan era petit", va dir.
Temps enrere, el mateix comandant i altres oficials van visitar l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, per a presentar-li el projecte del submarí que construeix Navantia i que porta el nom del reconegut inventor nascut a la ciutat el 1819 i considerat el pare de la navegació submarina i creador dels Ictineu I i II. L'alcalde va rebre una metopa de l'S-82.
Segona unitat S-80
El nou Narciso Monturiol és la segona unitat de la classe S-80, després de l’S-81 Isaac Peral. Navantia va celebrar la cerimònia de posada a flotació de l’S-82 a Cartagena el 3 d’octubre de 2025, en un acte presidit per la ministra de Defensa, Margarita Robles, i amb Isabel López, esposa del cap de l’Estat Major de la Defensa, com a padrina del submarí. La mateixa Navantia remarca que el programa S-80 situa Espanya entre els pocs països amb capacitat per dissenyar i construir submarins convencionals d’última generació.
L’S-82 porta oficialment el nom de Narciso Monturiol, la forma castellanitzada de Narcís Monturiol Estarriol, nascut a Figueres el 1819 i considerat, juntament amb Isaac Peral i Cosme García, un dels grans pioners de la navegació submarina. El lligam amb Figueres no és només nominal: Monturiol va convertir l’Ictineu en una de les grans fites de la tecnologia submarina del segle XIX, i la seva recerca civil i científica ha acabat projectada, amb el pas dels anys, sobre la cultura naval militar espanyola.
La història del nom Monturiol dins l’Armada és llarga i discontínua. Segons la Revista General de Marina, fins ara quatre submarins de l’Armada han portat aquest nom: l’A-1, en servei entre 1917 i 1934; l’S-33, actiu entre 1972 i 1977; l’S-35, entre 1974 i 1984, i l’actual S-82. El mateix treball recorda que l’S-33 va ser retirat abans d’hora per una avaria greu en la propulsió i que, per mantenir viu el nom, l’Armada va rebatejar l’S-35 com a Narciso Monturiol.
El primer d’aquests va ser l’A-1, de la Classe A, que va lluir el nom de Monturiol fins poc abans de la Guerra Civil. Després, ja en el context de la cooperació militar entre Espanya i els Estats Units, van arribar els dos Monturiol d’origen nord-americà: l’S-33, antic USS Picuda, de la classe Balao, i l’S-35, antic USS Jallao. El reportatge anterior d’EMPORDÀ recordava que l’S-33 va arribar a Espanya el 1972 i que la seva etapa va ser breu per problemes tècnics, mentre que l’S-35 va mantenir el nom fins al 1984.
La vinculació local també té un episodi destacat. L’any 1972, l’Ajuntament de Figueres va demanar apadrinar simbòlicament el nou submarí S-33. La cerimònia havia de fer-se al port de Roses, però les obres portuàries van acabar traslladant l’acte a Barcelona, on hi va assistir una delegació figuerenca.
El salt tecnològic de l’actual S-82 és molt superior al dels seus predecessors. La classe S-80 té 80,8 metres d’eslora, 7,3 metres de diàmetre i un desplaçament d’unes 3.000 tones, i incorpora sistemes de combat i control de plataforma desenvolupats per Navantia. Un dels elements més destacats del programa és el sistema BEST-AIP, pensat per permetre que els submarins puguin obtenir energia elèctrica sense dependre de l’aire exterior i romandre setmanes sense sortir a cota periscòpica. Amb tot, Infodefensa precisa que l’S-82, com l’S-81, no muntarà d’entrada aquest sistema i que la seva incorporació es preveu en una gran carena posterior; el primer que ja l’integrarà durant la construcció és l’S-83 Cosme García.
La conferència de Niebla al castell de Sant Ferran va permetre, així, relligar tres fils: la memòria científica de Narcís Monturiol, la tradició de més d’un segle de l’arma submarina espanyola i el moment decisiu que viu el nou S-82 abans de sortir a la mar.
