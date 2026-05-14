Equipaments
Figueres inicia les obres del nou aparcament de Clerch i Nicolau, amb 34 places regulades
Està situat a l’antiga nau de l’Activa Exprés, històrica empresa de transports per carretera
L’Ajuntament de Figueres ha iniciat aquest matí els treballs per habilitar el nou aparcament de Clerch i Nicolau, situat al solar de l’antiga nau de l’Activa Exprés. Segons ha anunciat el consistori, les obres tindran una durada prevista de cinc setmanes i l’espai hauria d’estar operatiu abans de finals de juny.
El nou aparcament disposarà de 34 places d’estacionament regulat i serà gestionat per l’empresa municipal de serveis FISERSA. L’actuació es fa a la finca situada al número 11 del carrer Clerch i Nicolau de Figueres, un espai que havia estat ocupat per la coneguda agència de transports Activa Exprés.
Acord amb la propietat
El projecte ja havia estat en exposició pública i preveia convertir el solar en un aparcament públic de pagament dins les zones regulades de la ciutat. La finca és propietat de l’empresa Nou-Llàtzer SL, que en va pactar la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament. Com a contrapartida, el ple municipal va aprovar una bonificació del 95% de l’IBI per als exercicis 2025, 2026, 2027 i 2028, l’única condició econòmica fixada per la propietat.
L’adequació de l’espai també té un component de memòria urbana i patrimoni local. L’actuació preveu respectar i recuperar la pintura de la façana principal de l’antiga empresa de transports, una nau que forma part del paisatge històric d’aquest sector de Figueres. Activa Exprés, que també tenia delegació a Barcelona, va estrenar aquestes instal·lacions el febrer de 1966, després d’haver estat ubicada a l’actual plaça de la Palmera.
Aquest nou aparcament a Figueres s’afegeix a altres actuacions municipals recents per ampliar l’oferta d’estacionament a la ciutat, com la recuperació temporal del pàrquing del carrer Borrassà, l’obertura del pati interior de l’auditori dels Caputxins i l’ampliació de l’aparcament de l’antic camp del carrer del Far.
