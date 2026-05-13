Formació professional
L’Escola d’Hostaleria de Figueres incorpora un cicle de grau mitjà d’Olis d’Oliva i Vins
Integrats a la família professional d’Indústries alimentàries, els cursos inclouen fins a un miler d’hores d’estada remunerada a les empreses col·laboradores
L’Escola d’Hostaleria de l’Institut Olivar Gran de Figueres ampliarà el curs vinent la seva oferta de formació professional amb el cicle formatiu de grau mitjà d’Olis d’Oliva i Vins, uns estudis vinculats al món de la vinya, el vi, l’oli i altres begudes. La novetat suposa el trasllat a Figueres d’una formació que fins ara s’impartia a l’Institut de Llançà, on el cicle constava com a oferta del centre des del curs 2013-2014.
El cicle, integrat a la família professional d’Indústries alimentàries, té una durada de 2.000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics: 1.485 hores al centre educatiu i fins a 1.000 hores en el cas de realitzar la Dual Intensiva d’estada a l’empresa. La fitxa oficial del Departament d’Educació i Formació Professional ja situa el cicle a l’Institut Olivar Gran de Figueres, en horari diürn de matí, dins l’oferta pública de l’Alt Empordà.
Triple connexió
La incorporació d’aquest grau mitjà reforça el paper de l’Olivar Gran com a pol formatiu vinculat a l’hostaleria i l’alimentació. La proposta encaixa amb un territori on el vi, l’oli, la restauració i el producte de proximitat tenen un pes creixent, i permet acostar a Figueres uns estudis pensats per formar perfils tècnics capaços d’intervenir en diferents fases de la producció alimentària.
Segons la descripció oficial, aquests estudis capaciten l’alumnat per extreure oli d’oliva, conduir operacions de refinació i condicionament, elaborar vins, destil·lats i begudes espirituoses, controlar fermentacions, aprovisionar i emmagatzemar matèries primeres, envasar i etiquetar productes, mantenir equips i instal·lacions i promocionar o comercialitzar els productes elaborats.
Del celler i el trull al mercat
El pla d’estudis, segons la informació facilitat des de l’Institut Olivar Gran, combina mòduls tècnics i transversals. Inclou elaboració de vins, extracció d’olis d’oliva, condicionament d’olis, elaboració d’altres begudes i derivats, anàlisi sensorial, seguretat i higiene alimentària, operacions de magatzem, matèries primeres, manteniment electromecànic i venda i comercialització de productes alimentaris. També incorpora anglès professional, digitalització, sostenibilitat, itinerari personal per a l’ocupabilitat, projecte intermodular i un mòdul professional optatiu.
«La sortida professional natural d’aquest cicle és el sector agroalimentari», expliquen els caps d’Estudis Gerard Holgueras i Ramon Ferrer, amb l’afegit que el seguiment dels dos cursos del cicle i l’obtenció del títol «garanteixen plena ocupabilitat als alumnes». La titulació permet treballar com a cellerer o cellerera, mestre o mestra de trull, auxiliar en trulls i bodegues i comercial de trulls i bodegues. A més, l’alumnat que supera el cicle obté el títol de tècnic o tècnica, que dona accés a un cicle formatiu de grau superior.
La preinscripció als cicles formatius de grau mitjà per al curs 2026-2027 s’haurà de presentar del 26 de maig a l’1 de juny de 2026. La documentació es podrà adjuntar fins al 2 de juny.
Una resposta formativa a la necessitat del sector
La implantació del cicle d’Olis d’Oliva i Vins a l’InstitutOlivar Gran de Figueres també té una lectura territorial. L’Alt Empordà és una comarca amb una forta vinculació al món de la vinya i de l’oli, amb la presència de la DO Empordà i la DOP Oli de l’Empordà, dues marques de qualitat que agrupen cellers, trulls i productors arrelats al territori. En aquest context, la nova oferta formativa pot contribuir a donar resposta a una demanda recurrent del sector: la necessitat de disposar de personal especialitzat per assumir feines quotidianes vinculades a l’elaboració, el control, el manteniment, l’envasament, la comercialització i l’atenció al producte.
Per a cellers i trulls, aquesta formació pot esdevenir una via directa per incorporar perfils joves amb coneixements tècnics i pràctics, preparats per treballar en processos de producció cada vegada més professionalitzats. Alhora, el cicle reforça la connexió entre formació professional, empresa i producte local, en una comarca on el vi i l’oli formen part de l’activitat econòmica, turística i gastronòmica.
«Comptem amb la complicitat d’empreses del sector per tirar endavant aquesta nova etapa del cicle mitjà. Entre elles hi ha el celler la Vinyeta de Mollet de Peralada, implicada en el projecte des del primer moment», expliquen Ramon Ferrer i Gerard Holgueras, cap d’estudis de FormacióProfessional de l’Institut Olivar Gran.
La DO Empordà empara actualment 38 cellers, mentre que la DOP Oli de l’Empordà agrupa cinc trulls d’oli, segons les dades dels respectius organismes reguladors. Aquestes xifres reflecteixen el pes del sector vitivinícola i oleícola dins l’àmbit agroalimentari empordanès.
