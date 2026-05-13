Divulgació
Foment de la Sardana denuncia una "guerra" pels cartells als establiments de Figueres
Els anuncis del pròxim Aplec de la Sardana han estat substituïts pels d’altres activitats de la mateixa ciutat o de fora d’ella
Montserrat Mauné, presidenta del Foment de la Sardana Pep Ventura, ha fet pública la seva indignació per la retirada de cartells del pròxim Aplec de la Sardana de Figueres, previst per aquest diumenge 17 de maig. Segons explica, l’entitat va contractar una persona perquè passés tota la jornada penjant cartells per divulgar l’activitat, però poc després van comprovar que bona part havien estat arrencats i substituïts per altres anuncis.
La queixa posa sobre la taula una problemàtica que fa anys que es repeteix a Figueres: la competència desbocada per ocupar espais de cartelleria als aparadors i punts visibles de diversos establiments. Segons Mauné, "els cartells de l’Aplec han estat substituïts per publicitat d’actes diversos, alguns de Figueres i altres de fora de la ciutat, com Hamlet amb Peyu i Albert Pla, FIMAG de Torroella de Montgrí, Nits de Circ o un espectacle del Lido a Besalú”. La presidenta remarca que "alguns d'aquests actes solen ser sempre setmanes molt més tard de quan els pengem nosaltres. Ho fem sempre la mateixa setmana de l'aplec".
Una entitat sense ànim de lucre
La presidenta del Foment lamenta especialment que aquesta situació afecti una entitat sense ànim de lucre, que organitza l’Aplec “amb recursos limitats, esforç voluntari i molta implicació”. "Ens ha sabut molt de greu perquè nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, que ens costa lo nostre per tirar endavant", exposa Mauné.
El cas ha provocat malestar perquè, segons denuncia, no es tracta d’un fet puntual, sinó d’una mena de guerra silenciosa pels cartells que es manté des de fa temps. Les entitats i promotors culturals competeixen per aconseguir visibilitat en una ciutat on els espais públics destinats a penjar anuncis són pocs, insuficients i sovint estan col·lapsats.
Aquesta manca d’espais regulats fa que molts col·lectius acabin depenent de la bona voluntat dels comerços i establiments, que cedeixen aparadors o racons interiors per difondre activitats. El Foment de la Sardana Pep Ventura considera que aquesta situació perjudica especialment les entitats locals, que no disposen dels mateixos recursos que empreses o promotores professionals per garantir la difusió dels seus actes.
Mauné demana que la ciutadania conegui el "patiment d’una entitat" quan veu desaparèixer en qüestió de dies una feina de difusió que ha tingut un cost econòmic i humà. La denúncia del Foment reobre així el debat sobre la necessitat d’ordenar millor la cartelleria cultural a Figueres i ampliar els espais públics perquè les activitats locals puguin anunciar-se sense entrar en competència directa ni haver de dependre d’una cursa per ocupar aparadors.
