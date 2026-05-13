Cinema
Disney situa el Castell de Figueres en el mapa del rodatge de la superproducció 'Enredados'
El projecte, inspirat en la història de Rapunzel, tindrà com a base principal els estudis de Ciudad de la Luz d'Alacant i també passarà per Girona
L'elecció empordanesa també serveix per recordar l'amistat personal entre Walt Disney i Salvador Dalí i les il·lusions que van compartir
El rodatge del nou live action d’Enredados (Tangled) convertirà aquest 2026 diversos punts de l’Estat en escenari d’una de les pròximes grans produccions de Disney. El projecte, inspirat en la història de Rapunzel, tindrà com a base principal els estudis de Ciudad de la Luz, a Alacant, però també es desplegarà per altres localitzacions amb un fort component patrimonial i escenogràfic. Entre aquests espais hi haurà el Castell de Sant Ferran de Figueres, que acollirà part del rodatge de la superproducció el pròxim mes d’agost.
La pel·lícula, concebuda com una adaptació en imatge real del clàssic animat de Disney estrenat el 2010, seguirà les petjades d’altres live actions de la companyia, que combinen grans decorats construïts en plató amb localitzacions reals capaces d’aportar textura, monumentalitat i versemblança al relat. En aquest cas, l’itinerari espanyol del rodatge inclou Alacant com a centre logístic, però també escenaris de Catalunya, com Girona i Figueres, i altres punts de l’Estat que encaixen amb l’imaginari de conte, aventura i fantasia que reclama l’univers de Rapunzel.
La incorporació del Castell de Sant Ferran al mapa de localitzacions reforça el paper de Figueres dins aquesta producció internacional. La fortalesa, considerada una de les més grans d’Europa, ofereix un conjunt d’espais de gran força visual: muralles, fossats, galeries, patis interiors, cavallerisses i zones subterrànies que poden transformar-se fàcilment en decorats d’època, presons, fortaleses o ciutats emmurallades. Aquesta versatilitat explica que Disney hagi posat els ulls en un recinte que té prou entitat per formar part d’una producció de gran escala sense perdre autenticitat.
Una presència amb retorn
El desembarcament de Disney a Figueres també tindrà una lectura econòmica i promocional. Un rodatge d’aquestes dimensions, encara que sigui per pocs dies, mobilitza equips tècnics, artístics i logístics, genera activitat en el territori i projecta la imatge de la ciutat i del seu patrimoni més enllà de l’àmbit local. Per al Castell de Sant Ferran, sovint reivindicat pel seu valor històric i arquitectònic, la presència d’una marca global com Disney pot representar una nova oportunitat de visibilitat internacional, just ara quan a través del Consorci i d’Actiescola i Terramar, les noves empreses gestores de les visites, s’ha obert un nou camí per a la seva divulgació turística, cultural i patrimonial.
La tria, a més, no parteix de zero. El Castell de Sant Ferran ja ha estat escenari de diversos rodatges cinematogràfics i televisius. Entre els precedents més destacats hi ha El Perfum: història d’un assassí, una de les produccions internacionals més conegudes que han passat per la fortalesa; Tirant lo Blanc, de Vicente Aranda; Lisístrata, de Francesc Bellmunt; la minisèrie Una carta para Evita, d’Agustí Villaronga; Els fills robats, i The Promise, dirigida per Terry George i protagonitzada per Christian Bale i Oscar Isaac. Més recentment, el Castell va acollir el rodatge de Mrs Davis, de la Warner.
Aquests antecedents han consolidat la fortalesa figuerenca com un plató natural especialment atractiu per a produccions històriques, bèl·liques, d’aventures o de fantasia. La seva arquitectura militar, la dimensió monumental del recinte i la capacitat de transformar els seus espais en escenaris molt diversos l’han convertit en una localització recurrent per a projectes que busquen una atmosfera poderosa i creïble.
Figuració i magnitud del desplegament
El projecte ja ha mogut milers d’aspirants. A Girona, el càsting va buscar entre 1.500 i 2.000 figurants per a la part del rodatge que es farà aquest estiu, amb una convocatòria oberta a perfils molt amplis, inclosos nens, adults i ballarins professionals o amateurs.
A Alacant, el càsting es va fer a Ciudad de la Luz el 6 de maig. S’hi buscaven homes i dones d’entre 25 i 70 anys per a una "pel·lícula musical internacional", amb l’inici del rodatge previst a finals de juny i una durada d’uns vuit mesos.
Repartiment i equip creatiu
La pel·lícula estarà dirigida per Michael Gracey, responsable d’El gran showman, amb Teagan Croft com a Rapunzel, Milo Manheim com a Flynn Rider i Kathryn Hahn com a Mare Gothel, segons les informacions recollides per mitjans especialitzats i generalistes. Teen Vogue, en una peça de Donya Momenian, assenyala que Disney va anunciar el repartiment principal a principis de 2026 i la incorporació d'Hahn al març.
Amb l’arribada d’Enredados (Tangled), el Castell de Sant Ferran fa un pas més en aquesta trajectòria audiovisual. La fortalesa no només se suma a la llista de localitzacions escollides per Disney a Espanya, sinó que també vincula Figueres a una producció amb vocació global, capaç de situar el patrimoni local dins l’imaginari cinematogràfic d’una de les històries de conte més populars de la companyia.
Recordant la relació entre Walt Disney i Salvador Dalí
Un nou rodatge de Disney previst per a aquest estiu permetrà recuperar una de les connexions més singulars de la història de l’art i el cinema: la relació entre Walt Disney i Salvador Dalí. La producció tindrà com un dels seus escenaris el Castell de Sant Ferran de Figueres, a la ciutat natal del pintor empordanès i en un espai també vinculat a la seva joventut, ja que Dalí hi va fer el servei militar.
La coincidència geogràfica convida a mirar enrere i recordar el vincle entre dos creadors capaços de transformar la imaginació en llenguatge universal. Disney, des de la indústria de l’animació, i Dalí, des del surrealisme, van compartir una mateixa fascinació pel poder de les imatges, els somnis i la fantasia visual.
Un dels episodis més destacats d’aquesta relació va ser la visita de Walt Disney a Salvador Dalí a Portlligat, a Cadaqués. La trobada va tenir lloc el 7 d’octubre de 1957, quan el productor nord-americà, acompanyat de la seva esposa, Lillian Bounds, va visitar la casa del pintor. Dalí i Gala els van rebre en aquell paisatge que s’havia convertit en el gran laboratori creatiu de l’artista.
La relació entre Disney i Dalí, però, venia de més lluny. A mitjan anys quaranta, tots dos havien treballat en Destino, un curt d’animació surrealista que volia unir l’univers simbòlic de Dalí amb la capacitat narrativa i tècnica dels estudis Disney. El projecte es va iniciar el 1946, quan l’artista va treballar als estudis de Burbank, però va quedar inacabat durant dècades.
Destino acabaria convertint-se en una peça gairebé llegendària. Concebut com una trobada entre l’alta cultura i la cultura popular, el film proposava un viatge visual ple de metamorfosis, figures impossibles i atmosferes oníriques. El curt no es va estrenar fins al 2003, quan Disney va recuperar els materials originals i va completar l’obra.
La visita de 1957 a Portlligat també va deixar constància de la voluntat dels dos genis de continuar explorant possibles projectes plegats. Entre les idees que es van posar sobre la taula hi havia adaptacions vinculades a Don Quixot o La bella dorment del bosc, tot i que cap d’aquestes col·laboracions no va arribar a materialitzar-se.
