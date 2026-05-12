Successos
S’incendia un congelador al pati d'un pis de Figueres de matinada
Els tres ocupants de l’habitatge han pogut sortir pel seu compte i no hi hagut ferits
Figueres
Incendi de matinada a Figueres. Els Bombers s’han mobilitzat aquest dimarts per l’incendi d’un congelador que es trobava al pati d’un pis del carrer Pení de Figueres.
L’avís s’ha rebut quan faltaven uns deu minuts per a les sis del matí i fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers. Els efectius han sufocat les flames i, posteriorment, han fet tasques de ventilació a l’habitatge.
Quan els Bombers han arribat, les tres persones que viuen al pis ja eren a fora i no s’han hagut de lamentar ferits. Posteriorment, han pogut tornar a casa seva.
Al servei també hi han actuat la Guàrdia Urbana de Figueres i el SEM.
