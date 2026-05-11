Eleccions municipals 2027
Xavier Amiel, alcaldable d'ERC: "Figueres no pot viure només de la nostàlgia del segle XX o d'aquella ciutat que alguns enyoren"
"Hem d'engrescar gent que pensi que un altre model de ciutat és possible, que no es redueixi només al debat sobre seguretat i civisme"
Després d'entrar a la política local a través de Canviem Figueres i d'haver format part del govern en el mandat 2019-2023, Xavier Amiel Bosch defensa que la ciutat necessita un nou impuls basat en l’educació, la feina i la dignitat. En aquesta entrevista, l'actual regidor d'ERC i company de consistori de l'exalcaldessa Agnès Lladó, explica el motius del seu salt endavant per a ser l'alcaldable del partit a a les eleccions municipals del 2027 com a independent.
Per què ha acceptat el repte d’encapçalar la candidatura d’Esquerra Republicana a Figueres?
He acceptat perquè fa set anys que soc dins del món municipal. Vinc, com és sabut, d’una plataforma ciutadana, Canviem Figueres, i en aquell moment jo no havia pensat mai a dedicar-me a la política municipal. Però aquests anys m’han permès conèixer des de dins el funcionament de l’administració. Aquells quatre anys primers em van portar a acceptar la proposta d’Esquerra Republicana per acompanyar Agnès Lladó a les eleccions del 2023. Des d’aleshores m’he sentit còmode dins del grup municipal. És cert que jo venia d’un altre espai i que no soc militant, però he trobat coincidències amb ERC i, sobretot, la possibilitat de dedicar temps i feina a la ciutat. Per això he acceptat la proposta.
El 2019 vostè es va presentar amb Canviem Figueres com a plataforma ciutadana, en part perquè consideraven que els partits representats a l’Ajuntament no defensaven prou els interessos dels figuerencs. Què ha canviat perquè ara vulgui fer-ho des d’un partit?
Han canviat dues coses. D’una banda, l’experiència d’aquests set anys a l’administració local. De l’altra, també he vist que construir una candidatura des d’una plataforma ciutadana requereix molta massa crítica, molta empenta i moltes complicitats. Estic orgullós d’haver encapçalat aquella plataforma, però hi ha moments en què cal replantejar la situació. Si vols continuar treballant per la ciutat i ajudar a resoldre els problemes que té plantejats, pot ser difícil fer-ho només des d’una plataforma. Quan arriba una proposta d’un grup com Esquerra, amb el qual comparteixo molts punts de vista, i on m’hi sento còmode, l’accepto. De fet, ja havíem dit fa uns anys que deixàvem aparcada la via de la plataforma.
Un dels primers reptes serà confeccionar la llista. A més, el 2027 Figueres passarà de 21 a 25 regidors, fet que obliga a presentar una candidatura més àmplia. Com afronta aquesta feina?
Som molt conscients que fer una llista no és fàcil, i encara menys una llista cremallera i amb una trentena de persones entre titulars i suplents. Això vol dir implicar molta gent. Quan expliques per què acceptes aquest repte, busques acompanyament, persones amb qui tens coneixença, afinitat i ganes de treballar per Figueres. Sabem que no serà senzill, però jo penso que no tindrem problemes per confeccionar-la. I no només una llista completa, sinó una candidatura potent.
La paraula clau és compromís. A les darreres eleccions, ERC va tenir renúncies importants després dels mals resultats electorals. Aquest compromís serà la primera cosa que demanarà a les persones que l’acompanyin?
Sí, és clar. Demanaré el mateix compromís que tinc jo. Però també crec que hem d’engrescar gent que pensi que un altre model de ciutat és possible. Un model que no redueixi Figueres només al debat sobre seguretat i civisme, tot i que aquests són temes importants i els compartim. Hi ha altres prioritats que no podem deixar de banda. Volem trobar persones que creguin en aquest projecte nou. Serà un projecte sota les sigles d’ERC, però amb la voluntat d’incorporar gent que comparteixi aquesta mirada sobre la ciutat.
Vostè va tenir un paper destacat en l’àrea d’Urbanisme i en la revisió del planejament amb el nou POUM del 2023. Vol continuar una feina que va quedar encarrilada?
Sí. El fet d’haver assumit responsabilitats com la revisió del POUM m’ha donat una experiència molt important. M’ha permès conèixer la ciutat des de dins i entendre aspectes que, tot i haver nascut a Figueres, desconeixia des de la meva activitat professional. No puc amagar que, amb els resultats del 2023, vam tenir la sensació que no es va fer justícia a la feina feta. Però el passat és passat. Figueres no pot viure només de la nostàlgia del segle XX o d’aquella ciutat que alguns enyoren.
Quines són les línies mestres de la Figueres que té al cap?
Hi ha tres qüestions que voldria ressaltar: educació, feina i dignitat. Aquesta és la primera prioritat del nostre projecte. Dignitat per a tota la ciutat: per al centre, però també per als barris. Ens hem de reinventar i no podem deixar ningú enrere. Si sumem tots, Figueres anirà endavant. Si avancem deixant part de la gent al marge, tot serà molt més feixuc i les diferències continuaran existint o fins i tot s’incrementaran. Per això parlo d’educació, feina i dignitat. I també una defensa del català, de totes totes, com la nostra llengua pròpia i natural de comunicació entre tots. En aquest tema ens hi farem forts, com fins ara.
La vida municipal també mostra la dificultat de transformar les idees en realitat. El 2019, per exemple, Canviem Figueres proposava dignificar les entrades de la ciutat amb una nova senyalització, i encara és un projecte pendent. Com es gestiona aquesta frustració?
Una de les idees de Canviem Figueres era pensar en una nova Figueres. Per això dèiem que calia revisar el planejament urbanístic municipal, i ho vam aconseguir en un moment de moltes dificultats. Ens hauria agradat comptar amb tot el suport de la representació municipal, però no va ser possible. Fins i tot se’ns va acusar de fer un pla poc ambiciós. Ara bé, tot el que s’ha de fer a partir d’ara ha de tenir com a base aquella revisió del planejament. La senyalització és important, però també ho són l’habitatge, fer una ciutat més amable, esponjar el centre i desenvolupar tot allò que contempla el nou pla general. Sobretot, hem de recuperar la il·lusió per la ciutat i l’orgull de pertinença.
Quin paper tindrà vostè a partir d’ara dins del grup municipal d’ERC? Hem de preveure canvis, per exemple en el paper de l’exalcaldessa Agnès Lladó?
És una qüestió que haurem de parlar. D’una banda, entre Agnès Lladó i jo, perquè som els representants actuals del grup municipal. De l’altra, també amb Esquerra Republicana, que és qui dona suport a aquestes sigles. No s’han de forçar les coses, però és evident que, com a futur candidat, haurem de fer una transició. Pot ser més lenta o no tant, però ha de ser pacífica. Jo vull comptar amb tothom: amb Agnès Lladó, amb la secció local d’ERC, amb els responsables del partit i amb les persones que s’engresquin en aquest projecte.
Quin protagonisme tindrà el Jovent Republicà en aquesta candidatura?
Els joves són el futur i, per tant, hem de comptar amb ells. En les darreres eleccions ja hi havia gent jove a la llista d’Esquerra, i ara també volem que hi siguin. Des que vaig assumir aquesta responsabilitat ja he pogut parlar amb alguns d’ells, i hi he trobat il·lusió. Sense els joves no podem tirar endavant. Si volem canviar la Figueres que tenim ara i anar més enllà d’un discurs limitat només a la seguretat, necessitem que hi siguin. Hi ha una altra Figueres possible, encara que ara a vegades costi de veure.
Hi ha alguna cosa que vulgui afegir i que no li hagi preguntat?
Anirem desgranant els missatges del projecte perquè la gent vegi que realment hi ha una alternativa possible. Però no volem limitar-nos a llançar idees. També volem plantejar solucions, explicar com es financen i com es poden controlar. Cada proposta ha d’anar acompanyada d’indicadors i d’una manera clara de fer-ne seguiment des del primer moment. La ciutadania té dret a saber què proposem, com ho volem pagar i com comprovarem que funciona. A poc a poc ho anirem explicant.
Subscriu-te per seguir llegint
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Eloi Salvat, llibreter: 'No tinc ànima de comerciant. A mi m'agrada llegir i la factura que he de pagar és tenir una llibreria
- Landa, un nen de Figueres
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Nou intent d'estafa a Figueres: truca, es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament del rebut d'escombraries
- Mercè Ferrer, guanyadora del pot de 177.000 euros de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics