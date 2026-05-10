Dia de les Esquadres
Alfons Sánchez deixarà el càrrec d'inspector en cap dels Mossos a Figueres després de setze anys
Ho va anunciar durant el Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Figueres, acte en què es van lliurar una seixantena de felicitacions i reconeixements a agents, comandaments i col·laboradors
L'inspector en cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) dels Mossos d'Esquadra de Figueres, Alfons Sánchez, deixarà el càrrec a la tardor després de més de setze anys al capdavant de la comissaria. Sánchez va anunciar la decisió durant el Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Figueres, celebrat a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran aquest dijous, en un acte que ell mateix defineix com "molt emotiu" i que va reunir al voltant de 250 persones.
Sánchez va assumir la responsabilitat com a cap de l'ABP de Figueres el 5 de juliol de 2010, i es va convertir en el sisè cap que ha tingut la comissaria des de la seva inauguració, el 1997. Així, haurà ocupat el càrrec durant "setze anys i dos mesos, un temps que considero excepcional, ja que els meus predecessors només l'havien ocupat, com a màxim, dos anys", explica. "Soc fill de Figueres, i he apostat per quedar-me aquí i posar el meu gra de sorra en l'àmbit de la seguretat", afegeix Sánchez, que reivindica haver contribuït a "construir seguretat des del territori i amb el territori". Ara, però, considera que ha arribat el moment de fer un pas al costat i passarà a la segona activitat després d'una trajectòria de 35 anys de servei al cos dels Mossos d'Esquadra.
"M'emporto l'orgull d'haver format part d'aquest equip"
Sánchez agraeix la feina dels agents i comandaments amb qui ha compartit aquests anys, i reconeix que, tot i les dificultats viscudes, "especialment en períodes amb recursos limitats", destaca la vocació de servei i la perseverança dels professionals. "M'emporto l'orgull d'haver format part d'aquest equip", expressa amb satisfacció, tot reconeixent que la comissaria de Figueres és "una gran família".
Com també va fer durant el discurs de dijous, Sánchez assegura que té "un gran record per als companys que ja no hi són" i agraeix també la col·laboració de totes les institucions i serveis que han contribuït a garantir la seguretat del territori.
De l'atemptat de Roses als incendis del 2012
En la part més personal del discurs del Dia de les Esquadres, Alfons Sánchez va repassar alguns episodis de la seva trajectòria dins dels Mossos d'Esquadra. Així, per exemple, va recordar els seus inicis a Ripoll l'any 1995, el pas per Olot, Roses i Lleida, i el retorn a Roses com a sergent cap d'Investigació. Allà, al cap de poc temps d'assumir el càrrec, va viure un dels moments que més l'han colpit: l'atemptat terrorista del 17 de març del 2001. "Aquell dia, vaig perdre un company, i jo em trobava justament més a prop del vehicle que ningú en aquell fatídic atemptat terrorista", va recordar amb emoció.
El comandament també va recordar altres situacions d'emergència que han posat a prova el cos, com les nevades del 2010, inundacions, recerques de persones, grans dispositius operatius, la pandèmia i un dels episodis que més l'ha marcat: el gran incendi de l'Alt Empordà de l'estiu del 2012. "Va ser un episodi especialment dur, en què van perdre la vida quatre persones", va dir Sánchez, que va liderar l'equip d'ordre durant tres dies i mig.
"L'aplaudiment al final del meu discurs em va sorprendre i emocionar; no m'imaginava viure un dia com el de dijous"
L'acte va acabar amb un aplaudiment llarg i emotiu que, segons Sánchez, el va "sorprendre i emocionar". "No m'imaginava un dia com el de dijous", admet emocionat.
Reforç dels dispositius conjunts
Abans, però, Sánchez també havia pronunciat unes paraules més protocol·làries, amb les quals va aprofitar per fer balanç de l’últim any i destacar el reforç dels dispositius conjunts amb les policies locals, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els serveis regionals dels Mossos d’Esquadra. Aquests operatius s’han desplegat en vies de comunicació, zones d’oci nocturn, establiments conflictius, zones comercials, àrees residencials, estacions com les de Figueres i Portbou, i punts sensibles com l’AP-7 o la Jonquera.
Segons l'inspector en cap, aquest treball coordinat permet actuar des de diversos àmbits: penal, administratiu, trànsit i fiscal, especialment quan hi participa la Guàrdia Civil. "Aquesta actuació multidisciplinària ens fa guanyar a tots en eficàcia", va remarcar.
"L'esforç col·lectiu ha permès incrementar les detencions, les intervencions d'armes i les actuacions relacionades amb substàncies estupefaents"
Sánchez va ressaltar que aquest esforç col·lectiu "ha permès incrementar les detencions, les intervencions d'armes i les actuacions relacionades amb substàncies estupefaents".
Proximitat, prevenció i atenció a les víctimes
El cap de l'ABP de Figueres també va voler posar en valor la proximitat amb la ciutadania i la capacitat de treballar en xarxa amb institucions, entitats i sector privat. En aquest sentit, va insistir que l'Alt Empordà és una demarcació "complexa" i que la seguretat s'ha de construir des de la col·laboració constant entre serveis.
En aquest sentit, va destacar la tasca preventiva que fan les oficines de relacions amb la comunitat en l'entorn escolar i de secundària, amb l'objectiu de contribuir a una societat més responsable i cohesionada des dels joves.
"L'atenció a les víctimes permet fer aflorar delictes o realitats silenciades, com les agressions sexuals, la violència de gènere o la violència familiar"
Sánchez també va posar l'accent en l'atenció a les víctimes, una de les funcions "més humanes" de la policia: "Acollir, escoltar i protegir". Així mateix, va remarcar que la confiança generada amb les víctimes permet "fer aflorar delictes o realitats sovint silenciades, com les agressions sexuals, la violència de gènere o la violència familiar", àmbits en què treballa el Grup d'Atenció a la Víctima.
Un acte de reconeixement
El Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Figueres va servir per reconèixer la tasca dels agents, comandaments i professionals de l'ABP de Figueres i de l'àrea penitenciària de Puig de les Basses. En total, es van lliurar una seixantena de felicitacions i reconeixements, tant a membres del cos com a persones externes que han col·laborat amb els Mossos.
Entre els reconeixements externs, va destacar el d'una dona de nacionalitat xinesa que va ajudar una víctima d'un robatori violent. La dona va facilitar la comunicació amb la víctima, la va acompanyar a l'hospital i va col·laborar en la traducció per poder aclarir els fets i avançar en la resolució del cas.
També es van reconèixer comandaments d'altres cossos policials que col·laboren habitualment amb l'ABP de Figueres, com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, especialment en dispositius conjunts i operatius al territori.
Finalment, també van rebre un reconeixement l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Figueres en agraïment a la col·laboració i suport amb els Mossos, i l’Ajuntament de Vilabertran per les facilitats ofertes per fer possible la celebració de l'acte.
El Dia de les Esquadres va comptar també amb la presència de representants dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, policies locals, institucions, alcaldes, serveis sanitaris i entitats amb qui els Mossos treballen de manera coordinada.
