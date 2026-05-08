Una quinzena de professionals de l'hospital de Figueres obtenen el reconeixement de l'especialitat d'Urgències
Aquesta acreditació certifica formalment l’expertesa, els coneixements, la preparació i la sòlida trajectòria de l’equip en l’atenció de pacients crítics i de complexitat
Una quinzena de professionals mèdics del Servei d'Urgències de l’hospital de Figueres ha obtingut oficialment el títol d’especialista en Medicina d’Urgències i Emergències (MUE). Aquesta acreditació, fruit de la creació de la nova especialitat a l’Estat espanyol fa dos anys, certifica formalment l’expertesa, els coneixements, la preparació i la sòlida trajectòria de l’equip en l’atenció de pacients crítics i de complexitat.
La cap del Servei d’Urgències, Olga Mesquida, destaca que aquest reconeixement és, sobretot, un aval a la tasca desenvolupada pel servei: “Tot i que la nostra manera de treballar manté el rigor de sempre, aquest títol és una empenta motivacional cap a l’excel·lència. La qualitat de l’atenció i la seguretat del pacient són els pilars sobre els quals hem construït aquest equip, i ara surten més reforçats que mai”.
Així mateix, Mesquida subratlla el valor humà i de vocació que hi ha darrere de cada títol: “Aquesta acreditació reconeix anys de dedicació i formació contínua per donar el millor servei a les persones ateses, tot plegat amb el compromís de la millora contínua per al benestar de la ciutadania”.
L’especialitat de Medicina d'Urgències i Emergències
Fins a l'any 2024, a l’Estat espanyol no existia la Medicina d’Urgències com a especialitat oficial, com sí que tenien la majoria de països europeus. Això implicava que els professionals que hi treballaven no podien obtenir un títol específic que reflectís la seva realitat laboral, a diferència d’altres especialitats mèdiques.
La creació de la MUE i el procés d'acreditació dels professionals que, com els de l'hospital de Figueres, fa anys que exerceixen al servei d’Urgències, tanca una reivindicació històrica del sector sanitari, a l’espera que aquest reconeixement es faci extensiu a la resta de col·lectius, com és el cas del d’infermeria. Aquest pas permet homogeneïtzar la formació i assegurar que l’atenció urgent estigui en mans de professionals amb una capacitació específica.
