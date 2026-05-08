Frau
Nou intent d'estafa a Figueres: truca, es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament del rebut d'escombraries
Diversos establiments han rebut trucades d'una persona que es fa passar per personal de l'Ajuntament i demana fer un nou pagament d'aquest rebut a un altre compte bancari
L'Ajuntament de Figueres ha alertat d'una possible estafa telefònica després que diversos establiments hagin rebut trucades d'una persona que s'identifica com a Toni i que assegura formar part del personal del consistori. Durant la conversa, aquesta persona informa falsament d'un suposat problema amb el rebut d'escombraries.
Segons l'avís difós, el fals treballador municipal demana als comerciants que retornin el rebut d'escombraries ja pagat i que facin un nou ingrés a un altre compte bancari. Es tracta d'una informació fraudulenta i, per tant, no s'ha de seguir cap de les instruccions facilitades durant la trucada.
Davant d'aquesta situació, es recomana no facilitar dades bancàries ni personals, no fer cap transferència i no retornar cap rebut. També es demana als comerciants que desconfiïn de qualsevol comunicació telefònica que reclami pagaments urgents o canvis de compte bancari.
En cas de dubte, els afectats han de contactar directament amb l'Ajuntament o amb la seva gestoria habitual abans de fer qualsevol tràmit. L'objectiu és evitar que els comerciants siguin víctimes d'aquesta estafa i garantir que qualsevol gestió relacionada amb tributs municipals es faci pels canals oficials.
- Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Productes de primera qualitat a un preu just
- Barbacid es desvincula de l’empresa i de les patents creades per testar la seva teràpia contra el càncer després de les acusacions de 'conflicte d’interès
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- El cas d'hantavirus al Berguedà: l'únic precedent recent de la malaltia a Catalunya