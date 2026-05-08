Figueres en Moviment escull Moha Lalouh com a candidat a les municipals del 2027

El candidat dels Comuns, politòleg i treballador al departament de Treball de la Generalitat, defensa que la ciutat necessita "menys soroll i més idees"

OPINIÓ: Un alcalde musulmà a Figueres, per Marc Verdaguer

El candidat, Moha Lalouh. / Figueres en Moviment

Redacció

Figueres

La formació Figueres en Moviment ha escollit Moha Lalouh com a candidat a l’alcaldia després de finalitzar un procés intern de primàries.

Lalouh, politòleg i treballador del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, aposta per un projecte que prioritza l'accés a l'habitatge, el suport al comerç de proximitat, la lluita contra la precarietat de la joventut i la deixadesa dels serveis públics. Aquesta candidatura neix amb la voluntat de donar resposta als reptes crítics de la vida quotidiana dels veïns i veïnes de Figueres.

El nom de Moha Lalouh se suma al de la resta de candidats confirmats per a les eleccions municipals de 2027 a Figueres: Jordi Masquef per Junts; Javi Martín pel PSC; Xavier Amiel per ERC; i Arnau Liesa per Aliança Catalana.

Moha Lalouh té una trajectòria fortament arrelada a la ciutat

Amb una trajectòria fortament arrelada a la ciutat, Moha Lalouh encarna els valors de cooperació i proximitat d'una plataforma que va destacar en la seva presentació per ser un espai de trobada de la joventut de Figueres.

El projecte, impulsat per l'assemblea local dels Comuns, es defineix com un espai obert que reivindica la pluralitat de Figueres i treballa per garantir que els drets i les oportunitats de la ciutadania no depenguin del barri on es viu.

Lalouh ha subratllat que Figueres necessita "menys soroll i més idees" per obrir una nova etapa política basada en l'escolta activa i la participació. La candidatura es presenta com l'eina necessària per avançar cap a una ciutat més justa i transparent, amb el compromís ferm de treballar per la sanitat pública i la justícia climàtica. L'objectiu final és garantir que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb total dignitat.

La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s'hagi cotitzat

Nou intent d'estafa a Figueres: truca, es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament del rebut d'escombraries

Defuncions del 8 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Vilanant escalfa motors per a la celebració del centenari de l'escola

Meli icònic

Una festa amb 11 morts a la Patagònia va revelar que hi ha supercontagiadors de l'hantavirus: «Va ser una fita que va provar la transmissió interhumana»

Salvador Dalí, el creador que mai s'acaba d'estudiar: Figueres, Palau-saverdera, Roses...

El Dia dels Imparables visibilitzarà la lluita col·lectiva contra la leucèmia

