Seccions

Benestar animal

VÍDEO | La pluja evidencia les mancances de la Casa dels Animals de Figueres, que es torna a inundar

Els voluntaris denuncien que l’espai pateix aquesta problemàtica cada cop que plou perquè el lavabo s’embossa i reclamen una solució a l’Ajuntament

Inundació la Casa dels Animals de Figueres per les pluges del 6 de maig de 2026

Redacció

Figueres

La Casa dels Animals de Figueres ha tornat a patir una inundació a la planta baixa arran de les pluges d’aquest dimecres, 6 de maig. Segons expliquen voluntaris vinculats a l’espai, l’aigua ha afectat la zona inferior de l’equipament perquè el lavabo s’embossa cada vegada que plou amb intensitat.

Els voluntaris asseguren que aquesta situació no és nova i reclamen a l’Ajuntament de Figueres una actuació per evitar que es repeteixi. En concret, apunten que caldria instal·lar una arqueta o aplicar una solució tècnica que permeti resoldre els problemes d’embussos i d’entrada d’aigua a la planta baixa.

L'estat del lavabo. / Foto cedida

Després de l’episodi de pluges, han estat els mateixos voluntaris els encarregats de netejar l’espai afectat. També expliquen que sovint assumeixen altres despeses del dia a dia, com la compra de sorra o d’aliment per als cadells que arriben al centre.

Un altre espai de la Casa dels Animals afectat per les inundacions. / Ajuntament de Figueres

La Casa dels Animals, situada al costat de l'Auditori dels Caputxins, havia estat concebuda com un espai destinat a entitats animalistes de la ciutat, però els voluntaris lamenten que el projecte no hagi tingut el desenvolupament previst. Actualment, segons el seu relat, hi ha més d’un centenar de gats a les instal·lacions i l’entrada d’animals no s’atura.

Vista exterior de la Casa dels Animals figuerenca. / Empordà

Els responsables del voluntariat atribueixen aquesta situació a casos de pèrdua, abandonament o manca de control dels animals, i remarquen que bona part de la gestió recau en persones voluntàries. Per això, demanen més suport institucional i una resposta que garanteixi unes condicions adequades tant per als animals com per a les persones que en tenen cura.

