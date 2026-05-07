Habitatge
Prova pilot a diversos edificis de la Generalitat del sector Oest de Figueres per "posar ordre" a les comunitats de veïns
En total s'actuarà a una vintena de blocs de les comarques gironines i es vetllarà perquè l'ascensor i la llum a l'escala funcionin
Marina López | Xavier Pi
La Generalitat i el Col·legi d'Administradores i Administradors de Finques de Girona (CAFGi) han signat un conveni per impulsar una prova pilot a una vintena d'edificis de promoció pública de les comarques gironines per "posar ordre" a les comunitats de veïns. La majoria dels blocs estan als barris de Font de la Pólvora de Girona i Figueres oest, tot i que també n'hi ha en altres ciutats de la demarcació, i la finalitat és que un administrador de finques ajudi a constituir les comunitats i garantir el bon estat dels espais comuns.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha exposat que, per exemple, es vetllarà perquè l'ascensor funcioni i hi hagi llum a l'escala, evitant possibles fraus elèctrics o ocupacions. L'objectiu és acabar ampliant-ho a tota Catalunya.
Segons ha concretat la consellera, bona part dels blocs són antics, provenen de promocions d'habitatge públic, no tenen les comunitats de veïns ben constituïdes i problemes per al manteniment dels espais comuns. Per això, el conveni busca "l'expertesa" dels administradors de finques per "posar ordre" a aquestes comunitats. La consellera ha detallat que són barris que "mereixen una mirada de nou i una oportunitat".
De fet, el president del Col·legi, Francesc X. Quintana, ha explicat que com a administradors de finques ja han fet un primer tempteig i han detectat que els veïns tenen "bona predisposició" per posar fil a l'agulla.
El conveni que han rubricat aquest dijous Quintana i la secretària d'Habitatge, Lídia Guillén, concreta diferents línies de treball: reforçar la gestió i la convivència veïnal; contribuir a generar comunitats més cohesionades dotant-les de seguretat jurídica; constituir, organitzar o consolidar les comunitats; oferir assessorament jurídic i tècnic; fomentar la mediació entre veïns i donar-los suport en eventuals conflictes i designar un professional, un administrador de finques col·legiat, per gestionar "el dia a dia" de les comunitats.
A efectes pràctics, segons ha remarcat la consellera, l'objectiu és garantir el benestar a les comunitats de veïns i millorar la qualitat de vida i la cohesió social: "Que funcioni l'ascensor i la llum de l'escala i que l'espai compartit estigui en bones condicions". "No podem acceptar situacions de frau elèctric o de cops a portes que acaben en ocupacions", ha dit Paneque que assevera que busquen que no hi hagi cap diferència entre els edificis de titularitat pública i els privats.
La prova pilot es fa en edificis que ja estan construïts, tot i que el Govern espera ampliar aquesta fórmula arreu de Catalunya i, també, amb la mirada posada en les noves promocions d'habitatge social que s'estan construint. Ja avancen que la feina serà "feixuga" perquè bona part d'aquests edificis tenen "casuístiques molt particulars", alguns es van construir als anys 60 i n'hi ha que ni tan sols tenen constituïda la comunitat de veïns o on fins i tot és complicat esbrinar-ne la titularitat.
"Amb el conveni podrem mesurar l'abast i, a través de l'experiència, veure quins entrebancs ens trobem i determinar si cal ampliar o no l'abast del conveni", ha afirmat el president dels administradors. El conveni té una dotació de 6.655 euros.
