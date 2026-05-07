Societat
El doble de Johnny Depp es posarà en la pell d'una persona cega a Figueres
Bernat Costa participarà en una experiència immersiva a la seu de l'ONCE la capital altempordanesa, el pròxim dilluns 11 de maig, a les 18 hores
Bernat Costa, doble oficial de Johnny Depp a Espanya, es posarà en la pell d’una persona cega llegint un guió amb unes ulleres que simulen baixa visió. Ho farà a la seu de l'ONCE de Figueres el pròxim dilluns 11 de maig, a les 18 hores, en el marc de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya.
A Figueres, en edicions anteriors, ja havien participat en aquesta experiència el pilot de MotoGP Maverick Viñales, el forense Narcís Bardalet i les regidores Carme Martínez i Gemma Gironella.
La tecnologia com a eina d'inclusió
Sota el lema "TecnoInclusió: la tecnologia ens iguala", la iniciativa se celebrarà de l’11 al 16 de maig a diverses seus de l’ONCE a Catalunya. L’objectiu és reivindicar el paper dels avenços tecnològics com a eina per reforçar la igualtat d’oportunitats, amb recursos com mòbils que parlen, ulleres capaces de descriure l’entorn, línies braille connectades a un ordinador o lectors de pantalla.
A més de Bernat Costa, la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya comptarà amb la participació d’altres noms destacats arreu del territori. Hi prendran part el periodista i presentador de TV3 Espartac Peran, a Mataró; l’actriu Rosa Boladeras, a Terrassa; l’actriu Maria Solà, a Blanes; la periodista Núria Bacardit, a Manresa; l’esportista d’elit en BMX Juanjo Villar, a Sabadell, i el xef Gonzalo Ferreruela, a Lleida.
"Visibilitzar el nostre dia a dia"
Segons explica Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya, aquestes activitats s’han impulsat amb l’objectiu de "visibilitzar el nostre dia a dia", així com d’agrair a la ciutadania "la solidaritat per fer-nos costat amb la nostra loteria social, responsable i segura", que permet oferir serveis socials personalitzats als 10.371 afiliats a Catalunya. "Us convidem a visitar-nos i a sumar esforços per fer una societat més inclusiva, igualitària i humana", conclou.
Tecnologia i recursos adaptats
Segons es remarca des de l'ONCE, per a les persones cegues o amb discapacitat visual greu, la tecnologia accessible és una eina clau per guanyar autonomia i participar en igualtat de condicions en àmbits com l’educació, la cultura, la feina, l’oci o la vida quotidiana. Per això, l’organització impulsa l’aprenentatge de recursos adaptats que permeten accedir a llibres digitals, gestionar cites mèdiques, fer compres, comunicar-se o utilitzar serveis bancaris.
La Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya vol donar a conèixer aquestes eines, reivindicar entorns i productes més accessibles i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la igualtat d’oportunitats.
