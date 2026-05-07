Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Prova pilot edificis FigueresCorb marí cap de CreusAnxova PeludaBàscara Tercera CatalanaDetingut Jonquera
instagramlinkedin

Societat

El doble de Johnny Depp es posarà en la pell d'una persona cega a Figueres

Bernat Costa participarà en una experiència immersiva a la seu de l'ONCE la capital altempordanesa, el pròxim dilluns 11 de maig, a les 18 hores

Bernat Costa és gironí.

Bernat Costa és gironí. / Arxiu

Josep López Navarro

Josep López Navarro

Bernat Costa, doble oficial de Johnny Depp a Espanya, es posarà en la pell d’una persona cega llegint un guió amb unes ulleres que simulen baixa visió. Ho farà a la seu de l'ONCE de Figueres el pròxim dilluns 11 de maig, a les 18 hores, en el marc de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya.

A Figueres, en edicions anteriors, ja havien participat en aquesta experiència el pilot de MotoGP Maverick Viñales, el forense Narcís Bardalet i les regidores Carme Martínez i Gemma Gironella.

Maverick Viñales es posa a la pell de les persones invidents de l'Once a Figueres

Maverick Viñales es posa a la pell de les persones invidents de l'Once a Figueres

Santi Coll

La tecnologia com a eina d'inclusió

Sota el lema "TecnoInclusió: la tecnologia ens iguala", la iniciativa se celebrarà de l’11 al 16 de maig a diverses seus de l’ONCE a Catalunya. L’objectiu és reivindicar el paper dels avenços tecnològics com a eina per reforçar la igualtat d’oportunitats, amb recursos com mòbils que parlen, ulleres capaces de descriure l’entorn, línies braille connectades a un ordinador o lectors de pantalla.

A més de Bernat Costa, la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya comptarà amb la participació d’altres noms destacats arreu del territori. Hi prendran part el periodista i presentador de TV3 Espartac Peran, a Mataró; l’actriu Rosa Boladeras, a Terrassa; l’actriu Maria Solà, a Blanes; la periodista Núria Bacardit, a Manresa; l’esportista d’elit en BMX Juanjo Villar, a Sabadell, i el xef Gonzalo Ferreruela, a Lleida.

"Visibilitzar el nostre dia a dia"

Segons explica Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya, aquestes activitats s’han impulsat amb l’objectiu de "visibilitzar el nostre dia a dia", així com d’agrair a la ciutadania "la solidaritat per fer-nos costat amb la nostra loteria social, responsable i segura", que permet oferir serveis socials personalitzats als 10.371 afiliats a Catalunya. "Us convidem a visitar-nos i a sumar esforços per fer una societat més inclusiva, igualitària i humana", conclou.

Tecnologia i recursos adaptats

Segons es remarca des de l'ONCE, per a les persones cegues o amb discapacitat visual greu, la tecnologia accessible és una eina clau per guanyar autonomia i participar en igualtat de condicions en àmbits com l’educació, la cultura, la feina, l’oci o la vida quotidiana. Per això, l’organització impulsa l’aprenentatge de recursos adaptats que permeten accedir a llibres digitals, gestionar cites mèdiques, fer compres, comunicar-se o utilitzar serveis bancaris.

Notícies relacionades

La Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya vol donar a conèixer aquestes eines, reivindicar entorns i productes més accessibles i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la igualtat d’oportunitats.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  2. Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
  3. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  4. Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
  5. Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
  6. Aquestes són les platges i els ports de l'Alt Empordà que han obtingut Banderes Blaves aquest 2026
  7. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  8. La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics

El doble de Johnny Depp es posarà en la pell d'una persona cega a Figueres

El doble de Johnny Depp es posarà en la pell d'una persona cega a Figueres

L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó acusada de maltractar-lo juntament amb el seu marit

L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó acusada de maltractar-lo juntament amb el seu marit

Eric Topol, expert en longevitat: “Hi ha moltíssims influencers que venen suplements cars i els atribueixen propietats que no s’han demostrat”

Eric Topol, expert en longevitat: “Hi ha moltíssims influencers que venen suplements cars i els atribueixen propietats que no s’han demostrat”

Tempestes explosives a Catalunya: llamps i molts trons, segons Meteocat

Tempestes explosives a Catalunya: llamps i molts trons, segons Meteocat

Els ports esportius catalans creixen en ocupació i tanquen el 2025 amb un 80,5% de mitjana

Els ports esportius catalans creixen en ocupació i tanquen el 2025 amb un 80,5% de mitjana

Disponible a Espanya una nova quimioteràpia per al tractament de tumors neuroendocrins pancreàtics

Disponible a Espanya una nova quimioteràpia per al tractament de tumors neuroendocrins pancreàtics

Prova pilot a diversos edificis de la Generalitat del sector Oest de Figueres per "posar ordre" a les comunitats de veïns

Prova pilot a diversos edificis de la Generalitat del sector Oest de Figueres per "posar ordre" a les comunitats de veïns

Carles Duarte, Premi d’Honor de la Premsa Comarcal 2026

Carles Duarte, Premi d’Honor de la Premsa Comarcal 2026
Tracking Pixel Contents