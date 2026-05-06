Moda
Una nova mirada a la moda contemporània i l'art s'instal·la a Figueres
Anònims Creativity Market inaugura aquest divendres 8 de maig el seu nou espai a Figueres, una boutique independent que vol situar la moda contemporània en diàleg amb l’art, el disseny i els objectes singulars
El projecte Anònims Creativity Market fa un pas endavant després d’una primera etapa a la ciutat i es trasllada a un local més ampli i millor situat. El nou establiment ha estat concebut com un espai que va més enllà de la botiga convencional: una proposta més propera a una galeria creativa, on cada peça respon a una mirada curada i a una manera pausada d’entendre la compra.
Moda, art i objectes amb caràcter
La nova boutique reuneix una selecció de dissenyadors europeus i japonesos, molts dels quals són difícils de trobar en els circuits comercials habituals. La proposta aposta per una estètica marcada pel minimalisme, l’avantguarda, l’exclusivitat i la qualitat dels materials.
Aquesta tria de moda es complementa amb objectes singulars, fragàncies d’autor com les de Mad et Len i peces d’art que reforcen el vincle entre cultura, sensibilitat contemporània i disseny. El resultat és un espai pensat per descobrir peces amb identitat pròpia, lluny del consum ràpid i de les tendències més previsibles.
Un espai viu per a la creativitat
La voluntat d’Anònims Creativity Market és que el nou local esdevingui un punt de trobada cultural a Figueres. Per això, l’espai preveu acollir presentacions, petites exposicions i col·laboracions amb artistes i artesans, amb l’objectiu de generar activitat al voltant de la creativitat i el disseny.
"Volíem crear un espai així a Figueres, un lloc on la moda es pugui descobrir amb calma, amb criteri i amb una mirada pròpia", expliquen els creadors del projecte.
Inauguració
La inauguració tindrà lloc el divendres 8 de maig, de 19 a 21 hores al carrer Ample, 24, en un esdeveniment obert amb invitació que permetrà descobrir la nova ubicació i la proposta d’Anònims Creativity Market en un ambient cuidat i proper. Amb aquesta obertura, Figueres suma una nova iniciativa al seu teixit comercial i cultural, alineada amb una manera de consumir més conscient i connectada amb el disseny.
