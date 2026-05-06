Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lorca DalíRetard RodaliesHabitatge social FigueresJornada contra els macroparcs eòlicsPuig de les Basses
instagramlinkedin

Moda

Una nova mirada a la moda contemporània i l'art s'instal·la a Figueres

Anònims Creativity Market inaugura aquest divendres 8 de maig el seu nou espai a Figueres, una boutique independent que vol situar la moda contemporània en diàleg amb l’art, el disseny i els objectes singulars

El nou espai d'Anònims Creativity Market al carrer Ample de Figueres.

El nou espai d'Anònims Creativity Market al carrer Ample de Figueres. / Anònims Creativity Market

Redacció

Redacció

Figueres

El projecte Anònims Creativity Market fa un pas endavant després d’una primera etapa a la ciutat i es trasllada a un local més ampli i millor situat. El nou establiment ha estat concebut com un espai que va més enllà de la botiga convencional: una proposta més propera a una galeria creativa, on cada peça respon a una mirada curada i a una manera pausada d’entendre la compra.

Moda, art i objectes amb caràcter

La nova boutique reuneix una selecció de dissenyadors europeus i japonesos, molts dels quals són difícils de trobar en els circuits comercials habituals. La proposta aposta per una estètica marcada pel minimalisme, l’avantguarda, l’exclusivitat i la qualitat dels materials.

Aquesta tria de moda es complementa amb objectes singulars, fragàncies d’autor com les de Mad et Len i peces d’art que reforcen el vincle entre cultura, sensibilitat contemporània i disseny. El resultat és un espai pensat per descobrir peces amb identitat pròpia, lluny del consum ràpid i de les tendències més previsibles.

El nou espai d'Anònims Crativity Market a Figueres.

El nou espai d'Anònims Crativity Market a Figueres. / Anònims Creativity Market

Un espai viu per a la creativitat

La voluntat d’Anònims Creativity Market és que el nou local esdevingui un punt de trobada cultural a Figueres. Per això, l’espai preveu acollir presentacions, petites exposicions i col·laboracions amb artistes i artesans, amb l’objectiu de generar activitat al voltant de la creativitat i el disseny.

"Volíem crear un espai així a Figueres, un lloc on la moda es pugui descobrir amb calma, amb criteri i amb una mirada pròpia", expliquen els creadors del projecte.

Notícies relacionades i més

Inauguració

La inauguració tindrà lloc el divendres 8 de maig, de 19 a 21 hores al carrer Ample, 24, en un esdeveniment obert amb invitació que permetrà descobrir la nova ubicació i la proposta d’Anònims Creativity Market en un ambient cuidat i proper. Amb aquesta obertura, Figueres suma una nova iniciativa al seu teixit comercial i cultural, alineada amb una manera de consumir més conscient i connectada amb el disseny.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  2. Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
  3. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  4. Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
  5. El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
  6. Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
  7. Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
  8. Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda

L’OMS xifra en vuit les persones afectades pel brot d’hantavirus del creuer MV Hondius

L’OMS xifra en vuit les persones afectades pel brot d’hantavirus del creuer MV Hondius

Una nova mirada a la moda contemporània i l'art s'instal·la a Figueres

Una nova mirada a la moda contemporània i l'art s'instal·la a Figueres

D'on ve l'hantavirus detectat al creuer? La ciència investiga diverses espècies de ratolins salvatges com a possible origen del brot

D'on ve l'hantavirus detectat al creuer? La ciència investiga diverses espècies de ratolins salvatges com a possible origen del brot

El manteniment de la Torre Galatea de Figueres també genera un "atracament visual" als maniquins de Dalí

El manteniment de la Torre Galatea de Figueres també genera un "atracament visual" als maniquins de Dalí

Espadaler reivindica a Roses que la reforma judicial "ja funciona"

Espadaler reivindica a Roses que la reforma judicial "ja funciona"

Els epidemiòlegs consideren "impossible" que el brot d'hantavirus al creuer causi una pandèmia

Els epidemiòlegs consideren "impossible" que el brot d'hantavirus al creuer causi una pandèmia

Així és la unitat d’alt aïllament de Catalunya que es va crear el 2014 per l’Ebola i que està preparada per al hantavirus

Així és la unitat d’alt aïllament de Catalunya que es va crear el 2014 per l’Ebola i que està preparada per al hantavirus

Entitats del territori convoquen una jornada festiva contra els macroprojectes de renovables

Entitats del territori convoquen una jornada festiva contra els macroprojectes de renovables
Tracking Pixel Contents