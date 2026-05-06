Patrimoni
El manteniment de la Torre Galatea de Figueres també genera un "atracament visual" als maniquins de Dalí
Els treballs també s'han fet notar en el pati interior del Teatre-Museu amb la neteja de la barca Gala
Els treballs de neteja que la Fundació Gala Dalí ha dut a terme a la Torre Galatea de Figueres han generat nombroses imatges curioses i han fet la volta al món gràcies a les captures dels turistes que visiten en Teatre Museu Dalí. La feina feta per una empresa especialitzada a la pujada del Castell ha donat peu a fotografies que generen situacions inversemblants, com aquesta escena d’un «mans enlaire» d'un dels maniquins de la façana davant la presència de la pistola d'aigua a pressió que li ha de rentar la cara.
L'operari està enfilat en una cistella de l'empresa Dabau. La foto ha estat feta pel restaurador figuerenc Martí Dacosta, gerent del Dalícatessen.
Neteja en el pati interior
Els treballs de manteniment també s'estan duent a terme en altres punts del conjunt surrealista, amb la col·laboració d'una grua del Grup Padrosa. La feina ha estat més complicada, ja que es tractava de netejar la barca de Gala del pati del Museu.
"Per accedir-hi, hem utilitzat la nostra grua més compacta, equipada amb ploma principal, plumins angulats i cistella. Una màquina pensada per treballar en espais reduïts i així poder arribar a tots els racons", ha explicat Padrosa a través de les seves xarxes socials.
Subscriu-te per seguir llegint
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda