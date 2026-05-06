Patrimoni

El manteniment de la Torre Galatea de Figueres també genera un "atracament visual" als maniquins de Dalí

Els treballs també s'han fet notar en el pati interior del Teatre-Museu amb la neteja de la barca Gala

Un operari ruixant amb aigua a pressió les figures de la Torre Galatea / Martí Dacosta

Els treballs de neteja que la Fundació Gala Dalí ha dut a terme a la Torre Galatea de Figueres han generat nombroses imatges curioses i han fet la volta al món gràcies a les captures dels turistes que visiten en Teatre Museu Dalí. La feina feta per una empresa especialitzada a la pujada del Castell ha donat peu a fotografies que generen situacions inversemblants, com aquesta escena d’un «mans enlaire» d'un dels maniquins de la façana davant la presència de la pistola d'aigua a pressió que li ha de rentar la cara.

La imatge capturada des de la pujada del Castell / Martí Dacosta

L'operari està enfilat en una cistella de l'empresa Dabau. La foto ha estat feta pel restaurador figuerenc Martí Dacosta, gerent del Dalícatessen.

Neteja en el pati interior

Els treballs de manteniment també s'estan duent a terme en altres punts del conjunt surrealista, amb la col·laboració d'una grua del Grup Padrosa. La feina ha estat més complicada, ja que es tractava de netejar la barca de Gala del pati del Museu.

"Per accedir-hi, hem utilitzat la nostra grua més compacta, equipada amb ploma principal, plumins angulats i cistella. Una màquina pensada per treballar en espais reduïts i així poder arribar a tots els racons", ha explicat Padrosa a través de les seves xarxes socials.

