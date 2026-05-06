Urbanisme
Adjudicada la construcció dels 51 habitatges públics en el parc de les Aigües de Figueres amb un pati bioclimàtic
La promoció de lloguer assequible, situada al carrer Sant Climent Sescebes, preveu dos edificis amb 21 i 30 pisos, 26 places d’aparcament i un termini d’execució de 32 mesos
La Generalitat ha fet un pas decisiu per desencallar la construcció dels 51 habitatges de protecció oficial de lloguer assequible previstos al parc de les Aigües de Figueres. L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha adjudicat les obres a l’empresa Arcadi Pla, SA, per un import de 9.233.594,15 euros amb IVA.
El contracte preveu l’execució de dos edificis plurifamiliars d’HPO al carrer Sant Climent Sescebes 2 i 4, entre els barris dels Cendrassos i l'Horta Capallera. Un dels blocs tindrà 21 habitatges i l’altre, 30, fins a sumar els 51 pisos previstos. La promoció inclourà també 26 places d’aparcament i la urbanització de l’espai lliure de la parcel·la. El termini d’execució fixat per al conjunt de l’actuació és de 32 mesos.
Amb llicència municipal
El projecte arriba després que l’Ajuntament de Figueres ja hagués concedit la llicència municipal d’obra major a l’Incasòl, amb prórroga inclosa, per aixecar aquesta promoció al sector residencial de l’avinguda Costa Brava, a la zona del parc de les Aigües. La parcel·la se situa a tocar de l’aparcament de terra del passeig Lluís Companys, al barri dels Cendrassos, en un àmbit que forma part d’un dels creixements urbanístics més significatius de la ciutat dels darrers anys.
Els dos edificis estaran configurats amb planta baixa i tres pisos d’altura. Segons la informació tècnica del projecte, els habitatges seran de dos i tres dormitoris, amb cuina, bany complet i una zona de rentar independent i ventilada. Un 4% de la promoció es reservarà a habitatges adaptats, d’acord amb els criteris d’accessibilitat de l’habitatge protegit.
La promoció es basa en la proposta Tot fora Figueres, guanyadora del concurs públic convocat per l’Incasòl. El projecte és obra de l’equip format per Maira González, Enric Rojo i Víctor Bouman. La proposta planteja una solució unitària per als dos blocs, però resolent-los de manera individualitzada, amb un espai buit entre edificis que permet esponjar el conjunt i millorar la relació amb l’entorn urbà.
Un dels punts forts del projecte és la incorporació d’un pati central bioclimàtic que actua com a captador energètic a l’hivern i com a element dissipador a l’estiu, mitjançant un sistema d’obertures superiors i inferiors. Aquesta estratègia ha de facilitar la ventilació creuada dels habitatges i aportar qualitat als espais comuns. La modularitat de la distribució també permet adaptar els pisos a les necessitats canviants dels usuaris.
L’actuació s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU, dins del programa destinat a la construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients. Amb aquesta adjudicació, la promoció fa un pas més cap a la seva materialització i reforça l’objectiu d’ampliar el parc públic d’habitatge assequible a Figueres, en un context de forta pressió sobre el mercat del lloguer.
