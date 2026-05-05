Santa Creu 2026
Jordi Masquef: "Fires com les d'aquest any generen una injecció més que necessària d'autoestima a Figueres"
L'alcalde ha participat activament en les activitats programades pujant a l'escenari de diversos espectacles quan l'han convidat
OPINIÓ DE MARC VERDAGUER | Jordi Masquef: el DJ de Figueres
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va acabar "rendit", diumenge a la nit, quan els focs artificials llançats des del castell de Sant Ferran van tancar l'edició d'enguany de les Fires de la Santa Creu. El batlle ha viscut "amb molta intensitat" l'extens programa festiu, fins al punt que no ha defugit algunes invitacions per a ser part activa d'alguns espectacles, convidat pels seus protagonistes. Va passar la primera nit del Rampell, quan el públic es va sorprendre en trobar-lo punxant com a DJ al costat de Ruben Rider. També va fer una altra incursió musical a la Font Lluminosa, acompanyant Carles Pujol i Josep Serra, el duet impagable de Ràdio Cassette Nigth, mentre animaven les fires al carrer de l'1 de maig. I com ja havien fet altres alcaldes de la ciutat des del temps de Marià Lorca i Joan Armangué, no va dubtar ni un moment en marcar-se algunes passes de sevillanes, encoratjat per la regidora i professora Pilar Sánchez, a la caseta de la Casa Cultural d'Andalusia.
Aquesta edició ha estat marcada pel bon temps que ha fet, una circumstància que ha permès celebrar totes les activitats amb plena normalitat i amb una alta participació de gent vinguda des de tota la comarca i de fora d’ella. Aquestes Fires han coincidit amb la celebració de la proclamació dels 150 anys de Figueres com a Ciutat i també han marcat l’inici del mateix aniversari del capgròs Berruga, la peça més icònica dels Amics dels Gegants. A l'alcalde només li ha faltat fer de casteller després del pregó que reconeixia els trenta anys de la Colla local, però no fa fer cap lleig al mocador que va rebre com a obsequi i que va passejar per la ciutat amb total normalitat.
Resposta a les crítiques
Com era d'esperar, aquesta activitat festiva de l'alcalde també ha despertat alguna crítica, però ell mateix no se n'està de respondre amb claredat: "malament rai si l'alcalde d'una ciutat no és el primer de gaudir i participar dels actes que organitzen el seu ajuntament i les entitats del municipi!".
Aquest maig de 2026 també marca l'inici de la cursa electoral per a les municipals de l'any vinent. Jordi Masquef ha compartit diversos moments de l'activitat festiva amb companys de consistori que avui estan a l'oposició i que seran els seus rivals polítics quan arribi el moment. Amb Xavier Amiel (ERC), per exemple, han estat repartint medalles un al costat de l'altre durant l'homenatge a la gent de 90 anys o en el concurs sardanista amb total naturalitat.
Balanç final en positiu
A l’hora de fer balanç de la festa gran de Figueres, l’alcalde Jordi Masquef considera que "les Fires i Festes de la Santa Creu dels 150 anys de ciutat han estat un èxit absolut de públic i participació. Figuerencs i visitants han fet possible viure una de les millors festes majors que recordem en els últims anys, el temps i les dates han acompanyat, però la feina ingent de les entitats, els servidors públics municipals i l’equip de govern han completat aquest èxit".
Masquef considera que "el Rampell ha viscut la seva millor edició des que es va estrenar aquest format. El retorn del castell de Focs al Castell de Sant Ferran s’ha confirmat com un dels grans encerts i ben segur mantindrem aquesta nova ubicació". "Només podem estar satisfets i agraïts -amb tot el que cal millorar-, perquè fires com les d’aquest any generen una injecció més que necessària d’autoestima a la ciutat", conclou.
