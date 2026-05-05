Comentaris polèmics
Àngela Domènech, regidora de l'Ajuntament de Figueres: "Dues bèsties del Marroc m'han escopit als peus a la pujada del Castell"
Ho ha explicat en un vídeo a Instagram, que acompanya amb un text en què afirma que "una escopinada és només el preludi d'una punyalada"
Nova polèmica racista a Figueres arran de les declaracions de la regidora no adscrita Àngela Domènech en un vídeo publicat a Instagram aquest dilluns. En la publicació, Domènech relata uns fets que, segons explica, van tenir lloc al centre de la ciutat i que la van indignar. "Dues bèsties del Marroc, fa tot just dos minuts, aquí a la pujada del Castell, darrere meu, m’han escopit als peus. No em dona la gana d’acceptar-ho", afirma, tot negant ser racista. "Això no és ser racista; de fet, estic farta que m’ho diguin. El que estic veient a Figueres no m’agrada gens. És més, estic molt enfadada", sentencia.
"Una escopinada és només el preludi d'una punyalada"
A més de les paraules pronunciades al vídeo, Domènech també hi afegeix un text escrit en què eleva el to de la denúncia. "Hem passat de l’insult a l’agressió en un tancar i obrir d’ulls; avui, una escopinada és només el preludi d’una punyalada. La degradació és total", escriu la regidora no adscrita de l’Ajuntament de Figueres.
En el mateix text, Domènech assegura que el vídeo reflecteix una preocupació creixent per la convivència i la seguretat ciutadana i defensa que el seu malestar "no és racisme", sinó una crítica a la manca de respecte i civisme. Tot i això, la publicació acaba amb una frase especialment polèmica, en què afirma que no cal esforçar-se perquè determinades persones "s’adaptin", sinó "lluitar per fer-les fora".
Inhabilitada del PP
Cal recordar que la regidora no adscrita havia estat fins fa uns mesos l’única representant del PP a l’Ajuntament de Figueres, partit amb el qual va concórrer com a cap de llista a les municipals del 2023. El seu pas al grup de no adscrits es va formalitzar l’estiu del 2025, després que el PP la suspengués de militància durant cinc anys i mig i la inhabilités per representar la formació. La decisió va arribar enmig d’un conflicte intern amb la direcció gironina del partit, a qui Domènech havia acusat de falta de transparència en els comptes.
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
- Detenen tres persones per dirigir un punt de venda de drogues en un pis de Figueres
- José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya: 'Volem ser el banc que acompanyi els joves en cada decisió important
- El bisbe de Girona Octavi Vilà presideix l'ofici de Santa Creu a l'Església de Sant Pere de Figueres
- Andrea, 22 anys, camionera: 'El transport és un bon sector, amb sortides laborals i un sou que ajuda a independitzar-se